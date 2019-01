Hasta siempre, Semuret

Hace ya muchos años –hay que contar por décadas, muchas- embarcaba yo en Madrid con ilusión y un tanto de melancolía en un avión de la compañía "Canadien Pacific" rumbo a un país que sabía era uno de los más hermosos del mundo, pero también donde me habían advertido que los fríos y las nieblas vividos en los inviernos de mi ciudad de juegos y paseos Santa Clara arriba, Santa Clara abajo, eran una broma comparados con los muchos y largos, sobre todo largos, meses de nieves, hielos y vientos que llegaban del norte de los nortes a la ciudad de Montreal, convirtiendo a ella y a ese inmenso país en unos de los espectáculos más hermosos que la naturaleza puede ofrecer.

En la provincia de Quebec hablaba con sus gentes en una lengua que había sido testimonio de cultura abierta y libertad durante mi vida adolescente y juvenil, pero también aprendí a convivir con culturas de exilados y emigrantes de multitud de países, practicando la lección recibida por quienes me criaron entre Los tres árboles y Valorio, entre el Castillo y la Farola, lección que tenía como elementos fundamentales el respeto y la tolerancia.

El viaje fue largo, pues el avión hacia escala en Lisboa y en la Islas Azores, llevando en aquellos años de maletas emigrantes a personas de España y Portugal, que buscaban iniciar un nuevo camino lleno de incertidumbre pero también de esperanza, partiendo en la mayoría de las ocasiones de un desgarro que tenía como protagonistas a personas, pero también a una tierra, en mi caso de pan y de vino, a un río duradero, a un cielo de gorriones y vencejos? Al llegar a la casa que me iba a albergar durante mis primeros días en Montreal me di cuenta de que me había dejado en el avión el libro que me había acompañado como lectura durante el vuelo. Lo di por perdido, pero pocos días después tenía en el casillero de la Universidad un sobre y en él estaba aquel volumen y una breve nota, que decía: "Encontré este libro hace unos días en el Aeropuerto. Dentro había una carta de la Universidad de Montreal donde estaba su nombre y su dirección. Me he permitido enviárselo? Le prometo que aprenderé Español por si se me presenta una situación parecida." Aquel volumen me acompañó durante tres años en América y lo he tenido después siempre a la vista, siempre muy cerca. Lo compré el día que fui de Madrid a Zamora para despedirme de los míos en una librería de la Calle de Ramos Carrión.

Gracias, Luis, y un fuerte abrazo.