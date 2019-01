Nos manejan, nos dirigen y, encima, con carigestos

Nos manejan aprobando las leyes que les vienen bien y nos dirigen aprobando los presupuestos que más les puedan interesar. Todo ello sin contar con nuestra aprobación, ni siquiera con nuestro conocimiento, y sin tener en cuenta nuestras necesidades. Y encima nos lo dicen con carigestos, con expresiones que nos producen dudas y otras veces nos acercan al miedo. Porque las miradas parecen matar más que otra cosa, al insinuar amenazas que parecen conducirnos al averno si no hacemos las cosas tal y como como ellos dicen. Y es que deben de sentirse en posesión de la verdad, de la verdad única e incuestionable, perfecta e irrebatible, justa y razonable, de ahí que no hagan ningún esfuerzo por mostrarnos sonrisas sosegadas y transparentes.

Aún puede recordarse aquella mirada torva con sonrisa amarga de Arzalluz, a la que sólo le faltaba envolverla en un uniforme del Tercer Reich, para acojonar un poco más, mientras soltaba mensajes tan poéticos como el de "ellos mueven las ramas del árbol y nosotros recogemos las nueces" refiriéndose a las acciones terroristas de ETA. Tampoco se puede olvidar la indefinible mirada del presidente Aznar cuando, con los pies encima de la mesa de su amigo Bush, se vanagloriaba de la guerra de Irak. Ni la meliflua sonrisa de Zapatero cuando se inventó aquella fabula de la alianza de civilizaciones, pasando por alto la crisis económica que devoraba el país a pasos agigantados.

Podrá decirse que entonces eran otros tiempos, pero lo cierto es que, aunque hayan pasado los años, los carigestos en forma de sonrisas, o miradas, siguen formando parte del hacer de nuestros representantes políticos. Basta observar la prepotente y enfadada mirada de la portavoz de Podemos, Irene Montero, cuando trasmite sus mensajes; o el tono retador de omnipotencia que utiliza la vicesecretaria del PP, Andrea Levy, cuando se le pregunta cualquier cosa; o el aire descalificador de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo cuando alguien opina de manera diferente. Y es que ahora, a la manera áspera y destemplada de los lideres masculinos se les ha sumado la de las lideresas femeninas que, aunque solo sea por aquello de demostrar que todos somos iguales, se muestran igual de agrias e irritantes. Es una lástima que los ciudadanos no podamos sentirnos alegres una vez pasadas las elecciones: unas veces porque gana otro partido, y otras porque ganando el partido que hemos votado nos miran con carigestos intranquilizadores.

Ya que nos manejan y dirigen como les viene en gana, no parece mucho pedir que suavizaran un poco esa forma de expresarse, mostrando un tono más amable y próximo, en lugar de enseñar solo su lado malo, porque, es de suponer que en sus hogares estarán ejerciendo de generosos padres y madres de familia e incluso de cariñosos cónyuges. Y no es que se les pueda exigir que nos animen, abracen y amen, pero al menos que no se dirijan a nosotros de esa manera, que nos miren bien y que no nos echen esas broncas por temas que solo ellos entienden, puesto que obedecen, exclusivamente, a la avidez y devaneos que se cuecen en sus partidos.

Claro que siempre pueden encontrarse casos peores, como el del president de la Generalitat de Cataluña que solo deja entrever una sonrisa amable cuando menosprecia al resto de los españoles. También tienen su aquél los esquilmadores del Estado a los que solo se les ven gestos de arrepentimiento cuando se encuentran en la cárcel, tras haber pasado por todos los tribunales, habidos y por haber, negando de manera farisaica haber metido el cazo en la cazuela. Y qué decir de los alcaldes y alcaldesas que se pasan las legislaturas entre sonrisas querubínicas y mefistofélicas en inauguraciones y boatos, sin dignarse hablar con la gente, ya que no necesitan pedirles el voto hasta las siguientes elecciones.

Los expertos en marketing tienen el suficiente tajo para estudiar nuevas formas de sonreír, nuevos estilos de comunicar con la gente, porque son tales los carigestos con los que nos obsequian que, a estas alturas de la película, no parecen desproporcionadas aquellas palabras de Nietzsche: "Si las miradas bastaran para matar, ya habríamos muerto hace tiempo".