Como lector de su periódico le ruego encarecidamente me publique este escrito como contestación a la carta publicada el 26 de septiembre, "La mesa del Congreso y del Senado gobiernan este país", firmada por José Viñas.

Estimado José: lo primero que quiero decirte es que si no veo tu firma no me lo puedo creer, "por mucho que me hubieran contado".

Segundo: que para manifestar tus opiniones no hace falta insultar a nadie (jauría de vagos, cementerio de elefantes, guarida de sesteros, políticos en decadencia) y que estos los que componen el Senado -¿aquí también incluyes a los senadores del PSOE? entre ellos a nuestro expresidente Areces. También, tratas de pelagatas a la amiga de Rajoy, señora presidenta del Congreso, más los de la cafetería de los catalanes, ¿pero con estos no que pactasteis la moción de censura? Tercero: dices que hay que cambiar cosas. Claro, por ejemplo que gobierne la lista más votada, no como en Oviedo, que nos gobierna un tripartido y si hiciera falta un cuatripartito todo con tal de que no gobierne el PP.

El PP y Cs no son culpables de que el PSOE sólo tenga 84 diputados y que para gobernar tenga que apoyarse en populistas (amigos y financiados por Maduro e Irán) y los nacionalistas, que quieren romper España, más los etarras; bien caro nos va a salir a España esta hipoteca, (lo ultimo una transferencia a la Generalitat de 1.186 millones de euros. ¿Será este el primer pago de la hipoteca? Además del traslado de presos.

No se te olvide de que Rajoy perdió la moción de censura porque no quiso someterse al chantaje de los nacionalistas.

Animas al presidente Sánchez a que siga adelante, yo lo animaría a que cumpla con su palabra, como dijo en el discurso de investidura, "que convocaría elecciones" y que exhumaría inmediatamente los restos de Franco, y de momento nada de nada. Crear empleo, de momento 200.000 parados más. Y Sánchez de viaje con lo que está tronando. Después vendrán las tormentas. También le aconsejas que aprenda rápido antes de que vuelvan los de la "Gürtel" (de los "EREs" más de 320 altos cargos ejecutivos imputados, 885 millones de más el "caso Filesa" y más de 50 millones en condonaciones bancarias, etcétera, de todo esto no hablamos), de momento. Lo que aprendió raudo y veloz es a viajar en el Falcon y helicópteros y acompañado por su esposa como si fuera la primera dama (esa figura no existe en este país). ¿Cuándo viste a las esposas de Suárez, Aznar, González o Rajoy ejercer como tal? Aparte de buscarle un puesto bien remunerado, ¿esto no es puerta giratoria?

En lo de que no vuelvan los de la "Gürtel" estoy de acuerdo contigo porque a los que mas daño hicieron fue al PP. Pero que tampoco puedan salir de la cárcel "los políticos presos". Y tampoco se puede presionar a la justicia y recordar que existe separación de poderes, (pueden repetir los delitos e incluso existe riesgo de fuga).

Pides a los políticos que cumplan con su código deontológico, pero no sólo a la oposición sino también al Gobierno y a sus compañeros de viaje, sobre todo a los que quieren romper España.

La actuación de la mesa del Congreso es absolutamente reglamentaria, aunque te pese.