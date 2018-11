Situación revolucionaria

"Percibimos que la satisfacción de las necesidades están mermando, sin embargo las expectativas continúan aumentando, esto genera una distancia entre expectativas y realidad. Esta situación termina por hacerse intolerable y propicia una rebelión contra un sistema social que incumple sus promesas". Esta cita de C. Davies podría pasar por una descripción de nuestra situación actual, que concuerda también con la fórmula de Lenin para la formación de "situaciones revolucionarias", que él entendía que se da cuando los gobernantes ya no pueden gobernar y los gobernados no desean que los gobiernen. Como ciertamente ocurre ahora, que los gobernantes gobiernan al dictado de los poderes económicos y los gobernados buscan a salvadores de la patria.

Gerardo Seisdedos