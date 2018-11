Cabra, 80 años

El 7 de noviembre, mañana, se cumplen 80 años de uno de los sucesos más tristes y dolorosos de la localidad cordobesa de Cabra. Curiosamente, el pueblo en el que vino al mundo un 9 de junio de 1957, María del Carmen Calvo Poyato, desde junio del presente año, vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez. Posiblemente el miembro más activo de su gobierno en materia de Memoria Histórica. Cuan frágil resulta ser la memoria de esta señora que siendo egabrense, como aquel ministro de Franco, José Solís Ruiz, jamás, en tantos años como lleva en política, le haya dedicado si quiera unas palabras a su localidad natal que sobre las 7:30 de la mañana del 7 de noviembre de 1938 fue bombardeada por tres aviones de procedencia soviética Katiuska SB-2, pilotados por militares republicanos, que dejaron caer una veintena de bombas, causando 109 víctimas mortales, 96 en el acto y más de 200 heridos entre obreros, hortelanos, mujeres y más de catorce niños. Gente del pueblo, como gusta decir a la izquierda que representa la señora Calvo. Ni un solo dirigente político en este pueblo que se encontraba en la retaguardia de la zona nacional.

En este tiempo, no he escuchado a un solo ministro, primero de Zapatero y ahora de Sánchez, empezando por la señora Calvo, y por supuesto, no he oído a uno solo de los que reivindican la memoria histórica para sus bisabuelos y tatarabuelos, hacer una referencia, por pequeña que fuera, a los muertos de este vil ataque republicano para que se incluyan en la reparación que la selectiva Memoria Histórica inventada por ZP, está en la obligación de hacer si no quiere seguir siendo tachada de supremacista y sectaria. La parcialidad de los que mueven los hilos de la susodicha Memoria es insultante, vergonzosa y vergonzante.

Esta gente, ilustres miembros del Psoe incluidos, nunca reconocerá la verdad porque, si no recuerdo mal, en plena efervescencia de la manipulada Memoria Histórica, la Junta de Andalucía, corría el año 2012, habló del bombardeo que asoló Cabra como un error de los servicios de información republicanos. Si lo hubiera hecho la aviación franquista, hubieran hablado de salvaje masacre de población civil por la aviación "fascista". Por lo que se sabe, éste no debió ser el único "error" de la aviación republicana. Los bombardeos sobre civiles fue una práctica frentepopulista constante. Zaragoza, Córdoba, Sevilla, Toledo y los barrios populares de Ceuta y Melilla. No hablo obviamente de los bombardeos franquistas porque son una constante referencia de la flaca Memoria Histórica española que necesita fuertes dosis de "fosglutén" para recuperar esa parte del cerebro en blanco.