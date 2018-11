Circula por las redes el vídeo de una entrevista en la que Antonio Banderas desconcierta a Pablo Motos al hablar con admiración y entusiasmo de los emprendedores. Parece que el entrevistador esperaba otra cosa, tal y como estamos acostumbrados en España. Narra dos circunstancias. Cómo un chico se le acercó tras una ceremonia de entrega de los Óscar y tras felicitarlo por sus películas le dijo que era el fundador de "Uber" la empresa de alquiler de vehículos con conductor de más éxito en el mundo (y con un valor estimado este pasado mes de octubre de 120.000 millones de dólares) pero que antes de alcanzar el éxito había fracasado en unos cuantos proyectos y debía dinero a medio mundo. Toda su trayectoria se resumía en caer y levantarse, volver a caer y volver a levantarse. En la segunda refiere cómo en una encuesta llevada a cabo en Andalucía tres de cada cuatro jóvenes universitarios quería ser funcionario público. La misma encuesta en Estados Unidos arroja que el noventa por ciento quiere emprender su propio proyecto empresarial.

No destacamos en Zamora por la iniciativa emprendedora, ni por la valoración positiva de la actividad empresarial entre el conjunto de la población y sus representantes institucionales. Me quedo hoy con tres excepciones a la norma.

Chacinería Teófilo Gómez, que ya a cargo de la segunda generación, con "Franky" a la cabeza y que acaba de cumplir cincuenta años de vida tras cambiar hace un año su ubicación y abrir el que probablemente es el mejor y más moderno establecimiento del ramo en Zamora con el esfuerzo no solo de mantener su conocido prestigio sino de apostar por nuevos productos de máxima calidad. A veces el éxito consiste solo en reinventarse completamente para seguir siendo plenamente fiel al espíritu original.

Embutidos Ballesteros, premio Mercurio en 2014. Tras muchos años de trabajo en la fábrica, las tiendas y ferias fuera de la provincia, ahora con Elier hijo pilotando un proyecto de gran entidad y expansión territorial desde Toro y cuya marca "Ballesteros Ham&Wine" acaba de ganar el premio del Comercio de Zamora.

El tercero, Grupo de distribución Fidalgo Vecino. Con más de dos mil clientes profesionales y treinta empleados es ya una de las mayores empresas de distribución de alimentación de Castilla y León con instalaciones en Madrid y Zamora. Aquí reciben todos los productos y los distribuyen en no más de 24-48 horas tras el pedido de sus clientes. Además cuentan en el catálogo con más de quinientos productos nacionales e internacionales seleccionados por su calidad. Hace unos días celebraban el evento profesional "Gastro&Conexión", en el Parador de Turismo. Magnífico marco una vez que la Diputación denegó -no puede haber razones que no sean absurdas- la posibilidad del Colegio Universitario.

Podríamos poner más ejemplos de que si se desea de verdad y se trabaja duro el éxito se consigue. Tres ejemplos que animan a creer más en la suma de proyectos individuales privados que en las actuaciones colectivas o públicas. Lo necesitamos.

