El cuidado del patrimonio artístico de Zamora, imprescindible como reclamo turístico

Los datos sobre ocupación turística de Zamora del pasado verano hacen albergar esperanzas certeras sobre la pujanza del sector y su impacto en la economía provincial; 2018 ha batido cifras históricas que se han mantenido en el tiempo hasta bien entrado en otoño: más de 120 visitantes y 200.000 pernoctaciones. Ni en años con acontecimientos señalados como la celebración de las Edades del Hombre tanto en la capital como en Toro se alcanzó, ni de lejos, semejante cifra.

Aunque todavía quede labor que hacer, Zamora empieza a ser más conocida. En ello inciden las tareas de promoción y también la puesta en marcha de infraestructuras que acortan distancias con las comunidades de origen de la mayoría de los visitantes. Otro dato a destacar es el incremento sostenido de los turistas que llegan de otros países, aunque este sea el gran segmento a explorar todavía en materia promocional y de ofertas viajeras.

Quienes llegan hasta las tierras zamoranas, evidentemente, no buscan sol y playa. Lo hacen atraídos por una oferta cultural que incluye paisaje y, sobre todo, patrimonio histórico y artístico. Arquitectura y arte que se convierten en una fuente de ingresos para toda la provincia. Por ello, el mantenimiento de dicho patrimonio, aunque resulte costoso a las arcas públicas, debe ser considerado no un gasto sino una inversión. Una pauta que se daba por preestablecida en la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Por tanto, sorprende, y mucho, no ya que las inversiones sean inferiores a lo que requiere un vasto territorio, el de la comunidad autónoma, que acapara el 60% del patrimonio cultural español. Lo que resulta inexplicable es que se dejen sin ejecutar partidas que sí cuentan con presupuesto aprobado por el Parlamento regional.

Cuando apenas quedan dos meses para que finalice el año la Consejería de Cultura ha incumplido el 70% de la inversión prevista para este año. Y ciertamente, la cantidad prevista en las partidas provincializadas no resultaba exorbitante: sumadas todas las actuaciones previstas e incumplidas no alcanzan los 600.000 euros. La mayor cantidad de dinero que queda pendiente se asignaba a la reparación de las cubiertas del monasterio cisterciense de San Martín de Castañeda: 210.000 euros para un tempo incluido dentro del programa Románico Atlántico, plan que cuenta con mecenazgo privado de la empresa Iberdrola. Declarado monumento nacional desde 1931, las primeras intervenciones por parte de la Fundación Santa María la Real, con el acondicionamiento de la antigua sacristía y la instalación de sensores para medir las condiciones de la iglesia, hizo concebir la esperanza de que el monasterio, el único de sus características erigido en plena montaña y con uno de los ábsides considerados cumbre en el arte románico de Zamora, merecía, al fin, mayor atención. La modélica actuación de la Administración regional, décadas atrás, para recuperar una parte del monasterio parecía haber quedado relegada al olvido tras la entrada en funcionamiento de la Casa del Parque a las afueras de Galende, que dejó en fuera de juego al edificio histórico reconvertido, hasta entonces, en Centro de Interpretación del Lago y su entorno.

Sin embargo, las expectativas quedan un tanto frustradas por la falta de concreción de actuaciones posteriores. Los 210.000 euros presupuestados para reparar las cubiertas, una obra que se entiende de máxima urgencia debido a los evidentes problemas de humedad que presenta el templo, se han quedado en el limbo de los justos, a la espera de respuesta por parte de los responsables de Cultura. Lo único cierto es que el deterioro seguirá mientras un dinero aprobado por las Cortes se volatiliza a la espera del siguiente presupuesto, si es que no desaparece.

Otro tanto puede decirse del resto de actuaciones: el artesonado mudéjar en Grijalba de Vidriales, 100.000 euros; 120.000 para la iglesia de San Salvador de Morales de Toro; 80.000 para la torre de San Nicolás de Villanueva del Campo? Así hasta completar una lista que no incluye reivindicaciones ni proyectos, sino actuaciones concretas con partidas asignadas y, en algunos casos, con financiación europea incluida. Esta última es la razón por la cual no valen argumentos, ciertos pero de sobra conocidos, como la extensa nómina de bienes culturales que atesora la Comunidad, una potencia que podría emular a algunas regiones de referentes mundiales como Italia sin ningún tipo de complejo, si no fuera por estos lunares inexplicables en la gestión.

Si existen razones de fondo, como un hipotético reajuste de gastos que deja a las cenicientas de turno a la cola, solo puede hablarse de tremenda miopía por parte de los responsables administrativos: la cantidad a desembolsar, sin duda alguna, hubiera tenido réditos a la vista de los datos de aumento del turismo y, en el caso de las comarcas menos conocidas por los visitantes, hubiera sumado un atractivo, un elemento más que contraponer a la necesidad de revulsivos en la Zamora rural.

La Junta de Castilla y León ha mostrado su cara más ejemplar en cuanto a recuperación del patrimonio en muchas ocasiones con planes ya culminados como el de Zamora románica, que permitió devolver el esplendor a la nómina de templos que convierten a la ciudad en la capital europea con más románico del mundo. A través del programa Románico Atlántico se ha podido, por citar otro ejemplo, redescubrir la belleza visigótica de San Pedro de la Nave. Por eso resulta aún menos explicable lo ocurrido este año: tres cuartas partes de la inversión prevista sin ejecutar en una provincia que necesita afianzar sus atractivos y en particular, los de los núcleos rurales. Este jueves, los últimos datos sobre alojamientos rurales referidos al mes de septiembre contemplaban un nuevo aumento en los establecimientos zamoranos: un 7,9%. Un potencial que debe asentarse con inversión, que no gasto, destinado tanto a promoción como al cuidado de su patrimonio cultural e histórico.