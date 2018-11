Contra el Banco de España

Al gobernador del Banco de España, un tal Pablo Hernández de Cos, le preocupa que la subida del salario mínimo tenga un efecto negativo sobre el empleo. O sea, a ver, dice que le preocupa. Vamos, que no duerme por las noches pensando en los cientos de miles de trabajadores que se irán al paro por la "mala idea" de subir el salario mínimo hasta 900 euros. Semejante sueldo le parece a este señor una barbaridad que obligará a las empresas a despedir a mansalva. A mí lo que me intriga es cómo puede parecerle mucho a un tipo que cobra 12.600 euros al mes, excepto en junio y diciembre, que cobra 25.000, por las extras. Y ojo, que son datos de hace dos años; los últimos que he encontrado. Para colmo, es dudoso que haya un solo trabajador pagado a precio de salario mínimo que no haga algo útil e imprescindible para quien lo contrata. El gobernador del Banco de España, en cambio, con su sueldo estrosférico, ¿qué demonios hace o para qué nos sirve a los que le pagamos esos casi 200.000 euros anuales (33 millones de las antiguas pesetas)?

Es obvio que al lector y a mí, a la inmensa mayoría, no nos sirve para nada; le pagamos, pero no está a nuestro servicio. Está al servicio evidente de los señores de la pasta. Solo así se entiende que no solo el de ahora, sino todos, con PP y con PSOE, se dediquen sistemáticamente a defender los intereses de la banca, de las élites financieras, los dogmas ultraliberales y la austeridad para los desposeídos. Recuerden al anterior, Enrique Linde, descalificando una posible subida de pensiones, con el argumento de que muchos pensionistas tienen casa en propiedad y eso es una riqueza inmobiliaria que les mejora mucho la cosa. Y recuerden a todos haciendo coro con la CEOE en cuanto se habla de posibles mejoras salariales en convenios; nunca se ve la menor discrepancia entre quienes legítimamente defienden sus intereses y quienes, no tan legítimamente, jamás se consideran obligados a defender a todos y en particular a quienes menos tienen.

Desaparecida la peseta y con ella nuestra capacidad de emitir moneda, la principal función que le queda al Banco de España, según sus estatutos, es velar por el saneamiento de la banca. Si, sí, no se rían: es el organismo encargado de supervisar a los bancos, ver que funcionan bien y que podemos confiar en ellos. Bueno, pues hagamos una encuesta. ¿Quién se fía de los bancos? ¿Por qué hemos tenido que rescatarlos con el dinero de todos? ¿Quién los considera sólidos, solventes y ejemplares? Estos días, con la llamada "crisis de las hipotecas", no han tardado ni dos segundos en levantarse voces alertando del peligro para la salud de los bancos si los obligamos a devolver lo que nos han hecho pagar con las hipotecas, al parecer injustamente o en posible fraude de ley o metiéndonos una vez más la mano en la cartera. Y uno se pregunta:

-Oye, Banco de España, ¿esto es cierto? ¿Los bancos están tan mal que si se les hace devolver lo que han cobrado injustamente peligran? ¿Y dónde está vuestra supervisión? ¿Dónde estabais antes de las últimas y costosas quiebras? ¿Cómo es que nunca veis venir los derrumbes de los bancos, si es para lo único que os pagamos, con esas frioleras mensuales de 20 Salarios Mínimos Interprofesionales o por ahí?

A los gobernadores del Banco de España, y supongo que a su subgobernador y a su equipo de dirección, todos cobrando un montón de SMI cada mes, lo único que de verdad les preocupa es que los de abajo, en vez de un miseria, cobren miseria y pico. O que mejoren las pensiones. O que en los convenios se consiga alguna raquítica subida. O que las "rigideces" de la legislación laboral impida echar a quien se quiera, cuando se quiera y gratis. Y no importa que expertos e incluso premios Nobel les puedan demostrar con datos y estudios que la economía mejora y se dinamiza cuando hay más dinero en circulación, cuando el reparto es más equitativo y cuando se incrementan los flujos de consumo y actividad. Jamás permitirán que la realidad les estropee la ideología o ponga en peligro sus estratosféricos salarios.

Por ello, con toda la humildad del mundo, pido que desaparezca el Banco de España. Ya tenemos Gobierno y ministerio de Economía para encargarse de sus actuales cometidos de supervisión y política monetaria sin ningún problema. Y ya tenemos a la patronal bancaria, a la CEOE, al FMI y a tantas otras entidades privadas para criticar, descalificar u oponerse a cualquier intento de mejora social y redistribución racional de la riqueza. O si no desaparece, exijo al menos que con mi dinero no se pague más de un SMI a ninguno de sus integrantes, para no poner en peligro la recuperación, el mantenimiento del empleo y la competitividad interna.

(*) Secretario de Comunicación de Podemos CyL