Al atardecer de la vida

Hasta los siete u ocho años, yo habría jurado que todas las abuelas iban de negro. ¿Qué es una abuela? Una segunda madre con casa grande en el pueblo y diez pares de mudas negras. Zapatillas, medias, falda, delantal, blusa o jersey, pañuelo. De los pies a la cabeza, pasando por el alma, de negro. "La muerte es parte de la vida, Cris", me escribían mis amigos cuando falleció mi abuelo. Cómo se nota que no crecieron entre novenas y visitas al cementerio con flores frescas. Solo las flores pueden saltarse el luto.

El diseñador o diseñadora de esto tan maravilloso que es la vida tendría prisa por ir a alguna parte y dejó el trabajo a medias. Hace el milagro de que nazcamos de un beso más o menos fortuito entre un óvulo y un espermatozoide. Nos hace seres capaces de la creatividad, de la empatía, del amor, de hacer volar durante horas una mole con decenas de personas dentro. Nos hace hijos, amigas, alumnos, padres, nietos, primas, sobrinos, novios, amantes, compañeras. Nos ofrece un mundo en el que hay pulpo a la gallega y poemas de Benedetti. Y, zas, de repente, nada. Se van, nos vamos, y somos viudos, huérfanos, abuelas de luto.

Ni siquiera nos morimos todos de manera espectacular. Un poco de épica dentro de este absurdo. No. La mayoría tendremos una muerte mundana. Una de esas muertes que no salen en la prensa y si salieran lo harían en una sección llamada maneras estúpidas de morir. Morimos de viejos, lo que os digo, el diseñador o diseñadora nos dejó a medio hacer. Quién crearía algo tan increíble como un ser humano para que solo dure una media de 82,83 años, y eso si tienes la suerte de nacer en España. Morimos de cáncer, porque nos hizo capaces de crear bombas que destruyen países pero no de encontrar un compuesto químico que destruya esa guerra interna que nos arrasa por dentro en silencio.

Morimos de infartos. Quizás la muerte más aleatoria de todas. Dos minutos más o menos, un teléfono más o menos cerca, una persona más o menos atenta al otro lado de la línea. La ruleta de la suerte, edición vida o muerte. Contaba este viernes el escritor Hernán Casciari que está vivo por cuatro o cinco autos menos en una carretera de Montevideo. Un semáforo más en rojo y no estaría contándonos en el festival Basado en Hechos Reales de Buenos Aires la historia de cómo no está muerto. Reímos y lloramos con él, es un genio, qué manera de hablar de la muerte. Vivió en España, pero no se le ha pegado nada.

De la sala se va una señora, anunciando su indignación. Es enferma cardiaca y no ha entendido que nuestras risas y aplausos son una celebración del milagro brutal de que este hombre brillante de cuarenta y algo años esté hoy enfrente nuestro y no mirando cómo su hija le pone flores en una tumba de Buenos Aires. Seguro que sus abuelas son españolas. A los españoles no nos enseñan a reírnos de la muerte. La muerte es algo grave, oscuro, pesado y permanente como el luto de los refajos.

Todos hemos oído eso de que "en Latinoamérica la vida no vale nada". Supongo que se dice porque, técnicamente, es más probable que te atropellen, te choques, te asalten, te secuestren, te maten en Tegucigalpa que en Valladolid. En América, continente, sí, hay muertes que a los europeos no se nos pasan ni por la imaginación. Morir en un concierto en Las Vegas junto a centenares de cadáveres por los tiros de un señor que ese día ha decidido jugar su videojuego desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay. Morir de diabetes, ¡de diabetes!, en Caracas porque tu Gobierno y los gobiernos que le rodean digieren mejor tu muerte que la pérdida de poder.

Sí, es el absurdo que ya es la muerte elevado a la máxima potencia. Pero yo no conozco un lugar donde la vida valga tanto como en Latinoamérica. Donde la vida se celebre tanto. Donde se ame tanto la vida hasta cuando es, como decía Sabina, una ramera de primera calidad. Donde hasta las manifestaciones, manifestaciones por cosas que nosotros no luchamos hace décadas, sean una fiesta. La muerte, también. Cuando termine esta columna, me voy a una ofrenda que se llama "La muerte le sienta bien". Un altar del Día de Muertos lleno de color en el Centro Cultural Kirchner, a orillas del Río de la Plata. Cumplí 31 el día 31. La noche de las brujas, la víspera de los muertos. Cuando leáis esto, estaré colgando unas banderitas de colores con calaveras en la terraza donde haré la fiesta con amigos. He decidido abrazar la muerte. A ver si consigo creerme eso de que es parte de la vida. Mi abuela vuelve a estar de luto, mi otra abuela lo está en el cielo. Recuérdame.