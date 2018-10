¿Estaba la España que se ha visto más afectada, preparada para el temporal que nos ha traído el invierno antes de tiempo? No. De haberlo estado no se hubieran producido apagones, no se hubieran cortado carreteras y el tráfico ferroviario no se hubiera interrumpido en tantos puntos. Cada vez que sucede algo igual o parecido, nos pilla con el pie cambiado. Poco caso se hace a las previsiones que nos adelanta la Agencia Estatal de Meteorología, por boca de los hombres y las mujeres del tiempo.

Bien es verdad que los pronósticos no siempre se cumplen. A veces patinan, a pesar del Meteosat y de todos los artilugios de que se sirven para advertirnos de esto o de aquello. Los frentes fríos parecen haberse puesto de acuerdo para azotarnos todos a la vez y anticipar el invierno a octubre. En lo que a Zamora respecta, algunas estaciones pasan de largo si hacer parada en la capital y provincia. Las que salen peor paradas son el otoño y la primavera. Al otoño porque le da por hacerse invierno y a la primavera o porque prorroga la gelidez invernal o adelanta el verano en unas fechas, lo cierto es que no sabemos a qué atenernos.

Cuando anuncian temporal hay que atarse los machos. Estamos al albur del zafral. Y eso reza en lo meteorológico, en lo político y en lo social. El temporal político que vivimos es de tomo y lomo. No sabemos si es mejor que el panorama se enfríe o que se caliente. Los ciudadanos no queremos apagones informativos, ni que las carreteras de la verdad se corten. Nuestra máxima aspiración: que todos hablen claro. Pero eso es algo que a todos, a unos más que a otros, les cuesta una barbaridad. Enmarañar de mentiras, de medias verdades, de tergiversaciones, de falsedades de todo tipo desde la historia de España en sus orígenes, hasta el actual cotidiano devenir no es aconsejable. Fundamentalmente porque hay ciudadanos con memoria, con buena memoria. También memoria histórica que sólo parece inclinarse de un lado.

Esto de tener memoria selectiva con respecto a la historia reciente de España, si es que el periodo republicano, guerra civil y franquismo podemos considerarlo reciente, es un desatino y un agravio comparativo. Porque se sufrió de un lado y de otro. Y no hay porque echar mano de las páginas de la historia que así lo cuentan. No se puede hablar de las atrocidades franquistas sin hablar igualmente de las atrocidades republicanas. Vale ya de señalar con el índice acusador siempre en la misma dirección.

El temporal político es como para tenerlo en cuenta. Se lleva produciendo desde hace algunas semanas una especie de ciclogénesis explosiva que cuando llegue a su apogeo, habrá que decir aquello de "Dios nos pille confesados". La cosa no pinta bien. Y lo peor es que la sociedad española corre varios riesgos, uno el de hastiarse de la situación, el otro el de pasar olímpicamente y el de más allá dividirse. Y eso no sería bueno para la salud democrática de España a la que algunos están tratando de inocularle virus de todos los calibres que pasan por el acoso y derribo de España y sus instituciones, tal y como la conocemos ahora. Y es que, vuelvo a repetir, si alguien garantizase que la propuesta de los que quieren cargarse a España sería buena para el conjunto de los españoles, pero es que además de encerrar todo tipo de incógnitas, a simple vista, da la sensación de que no saben lo que quieren.

Encima la AEMET anuncia que se acerca una perturbación atlántica que dejará más nevadas en la nevada España, aunque en cotas más altas que ahora, y precipitaciones en muchos puntos del país. Sírvase usted mismo.