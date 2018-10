La gente normal, de izquierdas y de derechas, no se explica que Bolsonaro, diciendo lo que dice, haya arrasado en Brasil. Más o menos lo que sucedía con Trump: la gente normal no imaginaba que pudiera ganar. Sin embargo, tanto en uno como en otro caso, cuantas más cosas inconcebibles para gente normal dicen, mayor es el número de seguidores. Éste es el asunto de fondo al que hay que ir: las ideas sobre lo bueno y lo malo que venía teniendo la gente normal han dejado de ser mayoritarias. Ha habido lo que en ciencia se llama cambio de paradigma, que en este caso supone una mutación en el sistema de valores sociales. Cómo y por qué ha ocurrido es otro asunto. Tan sintomática como la victoria de Bolsonaro es la retirada de Ángela Merkel, ejemplo (en este caso de derechas) del pensamiento de la gente normal. Se va, creo, porque ya no entiende los nuevos "valores", o lo que sean.