Si me respetas, te salvo la vida

Después del exceso de velocidad, de lo cual ya hablamos hace quince días, la infracción más habitual entre los conductores/as es saltarse un semáforo en rojo o ámbar. Aunque por lo general las infracciones se producen a poca velocidad, hay que recordar la mitad de las personas atropelladas a 50 kilómetros por hora, fallecen a consecuencia del atropello.

Por ello, Proyecto 2000 Zamora y ProVial España, quieren hacerte entender la importancia que supone respetar los semáforos y reducir mediante la concienciación, la siniestralidad en las vías urbanas, sobre todo en aquellas vías con mayor intensidad de circulación, y por ello, con mayor riesgo.

Saltarse una de estas señales luminosas mientras se conduce supone una sanción grave, pero por encima de este hecho que es puramente pasajero, tenemos algo muy importante, la vida de personas, ya que en la mayoría de las ocasiones si se produce un accidente conlleva secuelas irreparables.

No toda la responsabilidad se la vamos a echar a los conductores/as, ya que también existen semáforos para peatones, y son éstos los que muy a menudo infringen la norma de no respetar los colores de prioridad o detención.

Sobre este tema entrará en profundidad Jesús Palmero, investigador en accidentes de tráfico. "No sumes estrellas en el cielo".

Ampliando el entrante que nos ofrece YosebaRevidiego, vamos a diferenciar en primer lugar la variedad de semáforos que presentan nuestras vías:

Tenemos varios tipos de Semáforos:

Para Vehículos y para Peatones:

Para Vehículos:

Luces fijas. Una luz verde no intermitente, permite el pasó con preferencia. Una luz amarilla fija no intermitente, los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija, salvo excepciones.

Una luz roja fija no intermitente, prohíbe el paso temporalmente.

Luces intermitentes: Una luz amarilla intermitente o incluso dos amarillas alternativamente intermitentes obligan a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso y cumplir otras señales que obliguen a detenerse.

Una luz roja intermitente o dos luces Rojas alternativamente intermitentes, prohíbe el paso temporalmente a los vehículos.

Para peatones: Luz verde fija en forma de peatón en marcha, indica que pueden comenzar a cruzar los peatones.

Luz verde intermitente en forma de peatón en marcha, indica que se termina el tiempo para cruzar y qué se va a encender la roja.

Luz roja fija en forma de peatón inmóvil, indica que no deben cruzar.

Conviene repasar el significado de todos los semáforos, pero he querido hacer hincapié en los más importantes, los que más problemas dan por el desconocimiento de su significado y que por ello son los que más accidentes de tráfico producen. No podemos ni debemos saltarnos semáforos en rojo fijó, es sancionable, pero además es una de las causas más importantes de muchos accidentes de tráfico. El que tiene preferencia o prioridad de paso, no puede verse sorprendido por otro vehículo que se salta un semáforo en rojo fijo. Es un tema de educación vial, de respeto, de humildad y de responsabilidad. La seguridad vial necesita de usted, de mí, y de todos/as. Necesitamos capacidad de entendimiento y también de reacción, necesitamos ayudarnos por y para una seguridad vial en la que podamos estar todos circulando, pero con seguridad.

La vida es como es, más bien corta, pero no se la acortemos a los demás ni a nosotros mismos. Me gustaría lanzar una reflexión: ¿Por qué no ponemos en Zamora algún semáforo más con indicadores de tiempo? Solamente tenemos uno para Peatones en la calle Alfonso lX.

Esto daría más información a los conductores y peatones, y sobretodo más Seguridad. No estoy haciendo critica ninguna, solamente una sugerencia.

Se trataría de poner indicadores de tiempo en los semáforos de peatones y de vehículos, dirigido hacia todos para una visión rápida e informativa.

En los pasos de peatones, todos los que nos acercamos a uno de ellos debemos extremar la precaución. Los conductores han de desconfiar mucho, porque los peatones somos imprevisibles e incluso torpes de reacción, además de reaccionar tarde, reaccionamos mal. No olvidéis que no todos somos conductores, pero todos sí somos peatones, los que en caso de producirse un accidente somos los más vulnerables.

De vosotros, de mí y de todos/as, depende la Vida de los demás. Cuidadla, porque sólo tenemos una. Conduciendo, las Segundas oportunidades no existen.

(*) Delegado en Castilla y León de Provial 2000