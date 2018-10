Michael J. Sandel, un Princesa de Asturias de altura

El pasado día 19, el filósofo estadounidense de origen judío Michael J. Sandel recibió el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales. Este profesor de Harward saltó a la fama internacional a raíz de la publicación en 2010 del libro "Justice: What's the Right Thing to Do?" traducido al español, en 2011, como "Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?", libro que tuve ocasión de reseñar en este diario, y que es fruto de un curso impartido en Harvard durante más de veinte años. Desde su publicación, el profesor Sandel se ha convertido en un referente mundial para el pensamiento político que tenga pretensiones de seriedad y, sobre todo, en una lectura imprescindible para quienes quieran indagar en la solidez de sus acciones cotidianas y, por supuesto, en la sociedad en que se inserta.

Porque en estos tiempos convulsos en los que parece que nada hay estable ni sólido, donde la convivencia en ocasiones parece una quimera si no se da la razón al más fuerte y donde los parámetros culturales aparentemente más sólidos, como los europeos, se tambalean, o donde cada vez es más frecuente, y en España de esto sabemos mucho, escuchar posturas radicales carentes de fundamento, acercarse a las enseñanzas de este flamante premio Princesa de Asturias es zambullirse en la calma de la reflexión como paso previo e imprescindible de dar luz a nuestro pensamiento, o nuestro acompañamiento al de otros. Y es que lo que se grita más alto, o lo que se muestra más evidente, o, sencillamente, lo más común, no necesariamente ha de ser tenido como lo mejor ni para uno mismo ni para la comunidad general, como bien resume el galardonado en las últimas palabras de su discurso en el acto de entrega del Premio: "En un momento en que la democracia se enfrenta a tiempos oscuros, hacer estas preguntas es nuestra mayor esperanza para arreglar el mundo en el que vivimos".

Pero si traigo aquí esta noticia es porque en ocasiones como esta es el premiado quien realza el premio. Desde la primera ceremonia de los entonces Premios Príncipe de Asturias (fue en 2014 cuando el Patronato aprobó el cambio de nombre) en octubre de 1981, cada año se ha otorgado a personalidades e instituciones iberoamericanas relevantes, si bien, con acierto, a partir de 1990 se ampliaron las candidaturas al ámbito universal, con lo que la internacionalización del Premio ha sido considerable. Y, como en todos los premios, no siempre los galardonados merecen en la opinión pública la categoría para ser premiados e incluso hacen gala de que no debieran haberlo sido, como el caso del cantautor Bob Dylan, grande por muchas razones, luego Premio Nobel, que se negó a acudir al acto, pero que, pese a que es preceptivo su asistencia, solicitó reiteradamente que se le entregase la dotación económica (en torno a los 50000?) y la estatua de Miró. Sin embargo, la concesión del Premio Princesa de Asturias a Michael J. Sandel no solo me parece justificada, sino que da esplendor al Premio en sí, no solo por los innegables méritos académicos, sino porque su trascendencia va más allá de la disciplina en sí misma ejecutada en sus largos años de docencia universitaria. Frente a otros premiados en la misma categoría cuya relevancia se circunscribía, que no es poco, a la materia concreta a la que habían dedicado su labor, sea esta la historia española, por ejemplo Josph Pérez; la filología, Martín de Riquer; o la economía, Román Perpiñá, Michael J. Sandel trasciende a la universalidad a través de la reflexión sobre la construcción del pensamiento más allá de fronteras y no tanto por el conocimiento que aporta para sentar las bases de nuestra construcción intelectual, cuanto por aportar los anclajes a partir de los cuales cuestionar nuestras actuaciones y determinar nuestros patrones de comportamiento, que, en definitiva, trascenderán a los comportamientos de nuestra sociedad presente y futura.

Y es por esto por lo que Michael J. Sandel se convierte, en mi opinión, en un honor y un referente para futuros Premios Princesa de Asturias