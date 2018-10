Hay veces que no hay manera de ponerse de acuerdo

Y si no que se lo pregunten a todos aquellos que sufren cada día a ese miembro de la familia que se afana en pellizcar con ahínco la parte superior del tubo de la pasta de dientes, haciendo que el siguiente en usarla tenga que ponerse a apretar para que la pasta pueda subir hasta la boca de salida. Y eso un día puede sobrellevarse, pero es difícil soportarlo todos los días, todos los meses, todos los años, toda una vida, ya que llega a poner de los nervios, porque, cada mañana, siempre hay alguien que se ve obligado a dedicar un tiempo para poner la crema dental en su sitio, si es que quiere llegar a utilizarla. Esa manía, por mucho que se intente corregir no hay manera de lograrlo, y es que el origen debe responder a algo genético o a algún problema psicológico de aquellos que le gustaba estudiar a Sigmund Freud. Así que, como no hay manera de coincidir, de ponerse de acuerdo, la única solución pasaría por disponer de un tubo cada uno, y guardarlo bajo candado, porque quien lo "aprieta" con saña una vez es capaz de hacerlo cien veces, y el problema continuaría existiendo.

De la misma manera hay vecinos, que, por las noches, en contra del interés general, se transforman en vándalos, embadurnando las fachadas de monumentos y edificios con sucias pintadas que suelen responder a las iniciales de sus nombres. Y los vecinos proceden a eliminarlas, bien borrándolas, bien pintando encima de ellas, tratando que recobren su aspecto original. Pero esas operaciones no sirven de nada, porque los autores de tales actos vuelven a llenarlas de mugre al día siguiente. Y denunciar estos actos en el Ayuntamiento tampoco ayuda mucho, porque los indeseables continúan actuando, cada vez en mayor medida, alterando el aspecto de la ciudad. Así que el problema no puede resolverse utilizando la táctica de la pasta de dientes, ni tampoco huyendo hacia otra parte, porque, tal y como están las cosas, no puede pensar uno en cambiarse de casa.

Hace unos días se le ha ocurrido a una comunidad de vecinos cubrir las pintadas de la puerta y las paredes del garaje - en la calle del Santo- con unos murales que recogen parajes y monumentos de la ciudad. Se supone que con la sana intención que sean respetados por quienes no se caracterizan precisamente por eso, por el respeto a lo ajeno y a los demás ciudadanos. Ciertamente es una iniciativa que, en mayor o menor medida viene funcionado en otras ciudades, de manera que, en el caso que nos ocupa, también podría resultar así y marcaría la diferencia entre los ciudadanos que luchan por tener una ciudad aseada y la caterva que trata de destruirla. De llegar a funcionar, serviría como modelo para actuar en esa misma dirección. Llenar la ciudad de murales convenientemente elegidos y bien ejecutados, no solo daría trabajo, durante algún tiempo, a los artistas locales del mural y del grafiti, sino que eliminaría el penoso aspecto que ofrece a sus visitantes. De nada serviría que la cifra de turistas se haya visto incrementada hasta los 120.000 viajeros, como parece que ha sucedido este verano, si van contando por ahí el pésimo aspecto que ofrece la ciudad en cuanto a conservación se refiere. Pensar que instituciones públicas y privadas puedan llegar a subvencionar un determinando porcentaje del coste de los trabajos de adecentamiento de los espacios públicos, no parecería ningún disparate.

En cualquier caso, actuaciones policiales como la acontecida recientemente, en la detención del vándalo que rajó las ruedas de un número considerable de automóviles, en la zona norte de la ciudad -resuelto en 24 horas- habla de la eficacia de la policía. De manera que no estaría mal que también se le hiciera ver a los desaprensivos protagonistas de las pintadas que está mal que hagan esas cosas, porque todos llegamos a entenderlo cuando la ley y la justicia vienen a recordárnoslo.

Ciertamente no todos coincidimos en la posición que debe ocupar el rollo de papel higiénico en el cuarto de aseo, porque hay quien prefiere que salga la hoja de papel por la parte de arriba y otros por la de abajo. Y aunque parezca una tontería, lo cierto es que, si se está acostumbrado a que salga por un lugar determinado, cuando se usa por el lado contrario llega a romperse nada más empezar la maniobra, haciendo que el ritual resulte más incómodo, aunque no por ello imposible.

De la misma manera, cualquier estrategia que llegue a emplearse para acabar con los actos vandálicos no estará consensuada al cien por cien, porque siempre habrá algún individuo cuyo cerebro no le permita entenderlo y otros que no serán capaces de estar de acuerdo con el interés de la mayoría. Pero algo hay que hacer al respecto, porque de nada sirve llamarse Andana, ya que cuando el gato no está presente los ratones se divierten.