Vivamos cada día la vida de un jubilado

El célebre pensador de origen hispano, de principios de la era cristiana. Lucio Anneo Séneca decía: "¡Cuán Corta e inquieta es la existencia de aquellos que olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el porvenir!". En sus pensamientos sobre la brevedad de la Vida afirmaba que, tan malo es afanarse en los negocios con tanta intensidad que les falta siempre tiempo para atender a tanto con ambicionan, como permanecer ociosos dejando transcurrir el tiempo sin atender a otra cosa que esperar a que lleguen los momentos que confía serán de diversión.

También creo yo que tan importante es recordar el pasado, como disfrutar tranquilamente cada minuto de la vida y entrar en el porvenir sin angustias ni temores.

En mi caso, después de toda una vida de actividad dedicada a ganarme el sustento, cumpliendo con las obligaciones de un cargo público que requería una constante dedicación a la sociedad que confiaba en mis servicios, creo que llegó el tiempo de que, sin prisas ni preocupaciones, utilice mis días de manera que sirvan de provecho para mi cansado cuerpo y mejor dispuesto espíritu.

Siguiendo la doctrina de Séneca, pienso que no merece la pena añorar el alejamiento de la vida de trabajo y de obligaciones: "La mayoría de los Hombres tienen la misma manía: el deseo del trabajo sobrevive al poder trabajar; combaten contra la debilidad del cuerpo; la desagradable vejez les molesta por una sola cosa: el alejamiento de sus negocios."

Por ello, me he aficionado a investigar lo ocurrido en tiempos pretéritos, escribiendo sobre hechos que han ido configurando nuestro presente y esperando poder analizar los acontecimientos del porvenir a medida que se vayan presentando, sin preocuparme demasiado por la duración de mis días.

No puedo negar que me preocupa el sufrimiento propio y el ajeno; quisiera evitarlo siempre que fuera posible. Porque no deseo que mi vida se convierta en un continuo sufrimiento, procuro que mis actos no sean causa de que los demás padezcan por mi culpa y así me siento en paz conmigo mismo.