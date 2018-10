Partido Poncio Pilatos

Hay actuaciones del PP que deberían llevar dos "p" más: Poncio Pilatos.

No es muy apreciado el personaje de Pilatos en nuestra Semana Santa, pero sí es muy popular y conocido su lavatorio de manos en el paso de la Sentencia.

Quizás por eso en el ayuntamiento de Zamora, se me vino Pilatos a la cabeza al ver que el PP que se había reunido con los trabajadores de Zamora Limpia para que el contrato de limpieza y recogida de basuras se hiciera en conjunto como ahora, se lavara las manos con su abstención cuando el alcalde - fiel a su compromiso con el Comité de Empresa- propuso un acuerdo a todos los grupos para sacar adelante la petición de los trabajadores, en defensa de su puesto de trabajo y del servicio de limpieza en la ciudad.

Obligados a elegir como Pilatos entre los trabajadores y los empresarios de la CEOE y la Cámara de Comercio que dicen que el contrato conjunto al ser más grande impide que accedan las empresas zamoranas, en lugar de ver razones, pros y contras -porque no es tan sencillo como la elección en la Biblia entre Jesús y Barrabás- decidió lavarse las manos. "No soy responsable de la sangre de este hombre". No soy responsable de la de estos trabajadores.

Pero este lavarse las manos es tónica habitual del PP en el ayuntamiento respecto a los compañeros de su partido que durante años lo gobernaron con mayoría absoluta. De manera que si ellos subieron los impuestos a los zamoranos, ahora las bajadas reales les parecen escasas; si contrataron un servicio de autobuses insuficiente, ahora las mejoras son pocas; si prohibieron cubrir las plazas vacantes reduciendo el número de funcionarios, ahora dicen que los servicios son lentos; y si suprimieron puestos en la patrulla de obras y privatizaron los jardineros porque la empresa privada es más eficiente, ahora la ciudad está abandonada y las zonas verdes sin atender.

Otras líneas de actuación del PP recuerdan a los denostados personajes históricos zamoranos, Ditalco, Audax y Minuro, por su traición a Viriato. Así no dudan en traicionar la democracia para que gobierne en los ayuntamientos la lista más votada en lugar de la voluntad del pueblo, sólo porque han perdido su mayoría en los grandes ayuntamientos de España y hasta en Zamora. Con esta propuesta también traicionan la Constitución que no votaron pero hicieron suya a conveniencia. Y criticando los pactos postelectorales que llaman "de perdedores", traicionan hasta a su Partido que pactó con los independentistas catalanes para poder gobernar en España hablando catalán en la intimidad.

Y traicionan y se ríen de esta provincia que ha sido gobernada en todas las instituciones por el PP, por tener el sarcasmo de defender en la Diputación la libertad de elección de centros escolares, cuando sólo pueden elegir los padres de tres localidades de las quinientas que hay en Zamora, porque en las demás o no hay escuela o sólo hay escuela pública. "Libertad ¿para qué?" ¿Para quién?

Finalmente, aunque no en el Ayuntamiento, la portavoz de éste en el Senado sí ha tomado partido oponiéndose a la subida del Salario Mínimo a 900 euros para la gran mayoría de trabajadores zamoranos afectados -propuesta por los "perdedores y golpistas del gobierno de la moción"- alegando que perjudica a los 17.000 autónomos también de Zamora.

Esta vez no ha querido poner "una vela a Dios y otra al diablo". Pero ¡válgame el cielo! Si todos sabemos que tanto sufren los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos por cuenta propia, que como no contratan a otros no les perjudica la subida del salario mínimo. Y además, es al contrario, porque si los trabajadores cobran más se reactiva el consumo de esos bienes cercanos que regentan los autónomos y pequeños empresarios zamoranos: el comercio, la hostelería, los servicios privados.

Todo dicho con perdón por esos personajes y esas frases de la Biblia que ya son del acervo cultural y como tal las uso. Y ello a pesar de ser de la pública, o tal vez por eso: porque es la de todos y todas.