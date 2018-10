En alguna otra ocasión, los lectores de mi columna en La Opinión - El Correo de Zamora, habrán comprobado que dentro de los valores a los que suelo hacer referencia, uno de ellos, es el del cumplimiento del deber y la satisfacción que ello produce en la persona cumplidora de sus obligaciones.

En los momentos actuales, donde nuestra sociedad no propicia, expresamente, la creación de valores, antes al contrario, vivimos tiempos en los cuales lo efímero, el placer de lo inmediato, el ganar dinero fácil, la ley del mínimo esfuerzo, el hedonismo, imperan en el ambiente social y económico, debemos fomentar el cumplimiento del deber y la autenticidad.

Todos en general, somos partidarios de cambiar el mundo a mejor, pero nos preguntamos alguna vez, qué hago yo para cambiar el mundo a mejor ? cumplo con mis deberes, en mi casa, en mi ambiente, en mi trabajo ?

Hemos de comenzar por actuar en primera persona, no sirve esperar a que actúen los demás.

No ignoro que el cumplimiento del deber, como norma de conducta de las personas, en algún momento, puede suponer ir contra corriente, esto es, ser diferente, y ese actuar responsable y comprometido nos puede crear algún problema, porque no está bien visto. No te importe. Procuremos ser auténticos y así conseguiremos cambar el mundo a mejor; no podemos renunciar a nuestros principios para complacer a los demás.

Decía Jean Paul Sartre: " Quien es auténtico, asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es.

Observamos que por una relajación generalizada, imperante en nuestra sociedad, los valores clásicos en los que hemos sido educados las generaciones anteriores, se están perdiendo y por parte de las generaciones actuales, en general, no se están inculcando a los niños y jóvenes los valores que han de regir su vida, tal vez , porque ello supone esfuerzo, privaciones, críticas, señalamiento con el dedo, etc...

La sociedad de consumo está creando un ambiente generalizado de relajación de hábitos y costumbres, y ello como estamos viendo, no es nada bueno y los jóvenes, ya están comprobando que de seguir la economía y el trabajo en situación de precariedad van a vivir seguramente, peor que las generaciones de sus mayores, padres y abuelos . El tema no es baladí, a mi juicio es preocupante.

Deben tener espíritu de lucha y superación y desterrar de su vocabulario la frase, " es lo que hay " que como podrán comprobar, en muy pocos años se ha generalizado, y en el mundo del trabajo, lo que aprecio es que hay es poco trabajo, precario y generalmente mal pagado.

El acceso a puestos de trabajo bien remunerados, es un decir, exige alta cualificación, dominio de idiomas varios disponibilidad, sacrificio, capacidad de reacción ante los propios errores y serenidad ante las críticas y siempre no perder los nervios todo ello, manteniendo el principio del cumplimiento del deber y la satisfacción que el cumplimiento de las obligaciones produce en nuestro espíritu.

¡ Que las críticas no puedan contigo !

Muéstrate seguro de ti mismo.

Decía Albert Einstein: " Un persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo ".

Espero que estas líneas nos sirvan de punto de reflexión y nos ayuden a actuar en consecuencia.

Pedro Bécares de Lera