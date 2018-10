De formaciones políticas, leyes y compromisos

Las leyes son normas que rigen nuestra conducta social y todos estamos obligados a cumplirlas. Nada, ni su desconocimiento, incluso, justifica el incumplimiento. Garantizan la convivencia y de ellas depende la grandeza de un pueblo. En su ausencia, el caos.

Sería impensable un mundo sin leyes. Yo, al menos, no alcanzo a verlo. Sin embargo, en ellas no hay nada sobrenatural. Están hechas aquí, en el planeta Tierra, por gentes como usted y como yo. Por individuos que van al cine, compran el periódico, entran en el supermercado, se abrazan, sueñan, blasfeman o procrean dependiendo del estado de ánimo y la luz del día. Están hechas por seres que tienen dudas. Aprobadas por ciudadanos que, como usted y como yo, a veces se dejan llevar por momentos de flaqueza y se venden al mejor postor.

¿Cómo, si no, explicar algunas? La reforma laboral, por ejemplo, es una pura maldad económica por más que la enmascaren con tecnicismos. Sin embargo, fue aprobada por el Consejo de Ministros de España a través de un Real Decreto- ley el 10 de febrero de 2.012.

O qué decir de la modificación en el año 2011 del artículo 135 de nuestra Carta Magna que prioriza el pago de la deuda a cualquier otro gasto del Estado. Sí, no se froten los ojos. Han leído bien ¡Sobre cualquiera! Primero cobran los acreedores y luego, si queda algo, se reparte entre la sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores, la investigación, los afectados por la pobreza energética, la prevención de la violencia de género, los discapacitados, la inserción laboral de los jóvenes, las infraestructuras, el pago a los funcionarios, las pensiones o la creación de empleo. Pero sólo si queda algo, ya digo.

Hace unas semanas los sindicatos denunciaban que el 35% de los 800.000 asalariados de Castilla y León está al borde de la pobreza. Por si el dato no fuera suficientemente contundente, según el informe anual de la Red Europea Contra la Pobreza más de la mitad de los españoles tiene dificultades reales para llegar a fin de mes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el legislador no priorizó, en su momento, las necesidades sociales al pago de la deuda? Desconozco las razones, pero viendo cómo la economía prima sobre los derechos básicos podría pensarse que la recuperación no llega a todos porque alguien está interesado en que así sea.

Dicen que la reducción del déficit del Estado es muy importante. Debe serlo cuando los expertos coinciden, pero probablemente no tanto como algunos nos quieren hacer ver. Hay quienes, por el contrario, piensan que el centro de la política económica debiera estar reservado al empleo y que nuestros políticos tendrían que dejar de mirarse el ombligo y concentrarse en su crecimiento. Con decisión y sin tonterías, porque un trabajo digno permite la narración de historias personales, consolida sueños, da forma a los proyectos y, con el tiempo, acaba creando biografías. Sin embargo, hoy por hoy esta pretensión es una utopía.

A poco que uno mire, verá cómo las formaciones políticas viven en una especie de autismo partidista que les mantiene al margen de la realidad. Encerradas dentro de una burbuja, su discurso sólo pretende el aplauso de la propia tribu por más que sea cansino, acomodaticio y vulgar. Su visión es limitada. Su política, de campanario. No saben de valores como el esfuerzo, la constancia o la generosidad y, por si esto no bastara, han renunciado a la autocrítica. Así las cosas, la regeneración es poco menos que imposible.

Gobernar es un oficio difícil. Debe serlo, entre otras razones, porque el ciudadano generalmente exige resultados con un sacrificio mínimo y sin que sus privilegios se vean afectados. Muy complicado, sí, y quizás la dificultad de su ejercicio explique tanto desatino pero, en honor a la verdad, habrá que decir que el gobernante no es el único culpable.

Entonemos el "mea culpa" que como sociedad nos corresponde y afrontemos con decisión nuestra responsabilidad ciudadana. La democracia es mucho más que introducir un sobre color sepia en una urna cada cuatro años y no tiene nada que ver con la complacencia o la pasividad. Es compromiso, es participación, es solidaridad.

¡Despertemos del letargo! Ejerzamos nuestras obligaciones democráticas y tal vez así, algún día, podamos vernos libres de la miseria moral que hoy nos invade.