Con dinero ajeno

El secesionismo catalán se ha puesto unos sueldos impresionantes. El pasado ejercicio, la Administración catalana acumuló unos costes de personal de 7.450 millones de euros, así consta en la contabilidad oficial. Este año la Generalitat catalana prevé gastarse en sueldos 7.616 millones de euros, 166 millones más que en 2017. En cinco años, el gasto anual de personal de la Administración catalana se ha disparado en más de mil millones. Y eso pese a la precaria situación de las arcas de la Generalitat que, desde hace años, obligan al Estado a sostenerla financieramente de forma sistemática. Lo que son las cosas, mientras engorda un año y otro sus gastos estructurales, aumenta también el tono de su desafío independentista.

En lugar de tener un 'crecimiento orgánico', es decir, en lugar de financiarse con recursos propios, el secesionismo catalán experimenta un 'crecimiento inorgánico', es decir se financia con recursos de un tercero que es el Estado español. Y luego nos acusan de chuparles la sangre. Ellos sí que están chupando del bote hasta hartarse. Y como desde España no se corta el grifo pues hete aquí que hay dinero para todo menos para pagar las muchísimas deudas que tienen y que acabaremos sufragando entre todos los españoles porque nadie, en Gobiernos pasados y presentes, tiene los bemoles necesarios para cortar, para acabar con la sangría a la par que con el escarnio que suponen sus afrentas constantes.

La Generalitat catalana es insaciable. Se tratan a sí mismos como la nación que no son, a pesar de los esfuerzos de Iglesias, Torra y Puigdemont (?y ellos se juntan), e invierten sus exiguos recursos propios en embajadas que no sirven para nada, en el palacete de Waterloo y en sufragar los gastos de los huidos al extranjero, huidos cobardemente, que no exiliados. Además, en esta deriva que persiste desde hace años sin que se haga nada por pararla y que se acentuó desde el año 2014, primero con Mas y posteriormente con Puchimón, llevan las de ganar. Y si este creo 69 cargos de confianza cuando llegó al poder, Torra ha creado 112 asesores. No sé para qué, posiblemente para seguir ganando adeptos. Los que no consigue por la razón, lo hace vía bolsillo y sabido es que, sobre todo en Cataluña, la pela es la pela.

Es vergonzoso todo lo que sucede en esa Cataluña imposible que mientras desafía al Estado español, se gasta lo que no está en los escritos utilizando para ello dinero español, dinero procedente de este lado de la linde. Dinero nuestro, el que todos los españoles pagamos en concepto de impuestos. Y no hay nadie con dos dedos de frente que diga ¡basta! Algunos sostienen que se dice bien pero que se hace mal. Que no se puede cortar el grifo a la brava. Qué sabrán ellos si nunca se ha intentado. Lo mismo, y conociendo su peculiar idiosincrasia pesetera, entraban en razón, que no por el aro, y se acababan de una vez por todas las ínfulas que se gasta una gente en la que no se debería perder ni un solo minuto más de tiempo, atención y dinero.

Qué bien se vive con dinero ajeno. Qué bien se gasta el dinero ajeno. Qué poco apego se tiene al dinero ajeno. Igual que entra se va, pero como no duele porque no se ha ganado con el sudor de la frente propia, se gasta a manos llenas. Tal y como hace el secesionismo catalán con el dinero de todos los españoles que los distintos gobiernos no han sabido gestionar como deben.