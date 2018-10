Un tonel de obstáculos

Hace unos días han instalado un tonel de grandes dimensiones en el medio del cruce entre la plaza de Europa y la Puerta La Villa de Gijón, en una zona de gran confluencia de peatones.

Aunque el tonel, elemento promocional de la campaña "Gijón de Sidras", podría haberse colocado en cualquier rotonda, jardín o zona donde no molestase, a nuestro Ayuntamiento le ha parecido bien que interfiera en una zona de paso constante de peatones. No entiendo para qué regulan ordenanzas de accesibilidad si luego no respetan ni los mínimos derechos de paso.

Cada día los peatones tenemos menos espacio en la ciudad, es un hecho.