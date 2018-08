El Zamora CF ilusiona y aspira a todo

El fútbol se ha convertido en los tiempos modernos en el calendario que marca el paso del tiempo y los cambios de estación. Cuando se inicia una nueva temporada ya huele a otoño y cuando finaliza, el verano está en puertas. También es un excelente marcador del estado de ánimo de las sociedades. No hay colectivo futbolero que no abra la campaña con ilusión y sueñe con lo máximo, listón que, en la mayoría de los casos, va mermando según va avanzando hasta adecuarse a la realidad, lo que conlleva adaptarse a las circunstancias y, desde luego, a la situación dentro de la tabla clasificatoria. La nueva temporada ya está aquí y está sí que va a ser la buena. El Zamora, sí o sí, va a ascender. Al menos eso es lo que dicen las apuestas y se palpa en la calle: la afición ha vuelto a recuperar el resuello de la esperanza. Y todo por un cambio en la gestión del club y una pretemporada ilusionante.

Desde junio pasado, el Grupo Vivir (un nombre que en sí mismo apela a la emoción) tiene pleno poder sobre el Zamora CF y dirige y gestiona su transformación en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Los empresarios foráneos Alfredo Ruiz y Víctor de Aldama tienen la llave del futuro del cuadro rojiblanco que le entregaron los socios por una amplísima mayoría. En la asamblea en la que se dio el golpe de timón para intentar salir de la tormenta perfecta la empresa madrileña se comprometió a aportar, en concepto de préstamo, 350.000 euros para poder hacer frente a todas las deudas.

El compromiso es que este crédito devengará un interés y su devolución será en el plazo de cinco años si Vivir lleva a cabo la transformación y adquiere al menos el 60% del capital social o en un periodo de tres años y seis meses si no es posible la transformación o la empresa no lleva a efecto la adquisición del 60% del accionariado. Los socios, en contraprestación, se han comprometido a permitir que el 60% del capital social sea para la empresa, dejando el resto para la masa social, aunque si no se cubre en su totalidad también será adquirido por Vivir.

El cambio en la gestión del club zamorano supone por tanto un giro de ciento ochenta grados y eso, sin duda, también ha ayudado a elevar la moral de los aficionados que entienden que la nueva etapa tiene que suponer una ruptura con los malos resultados deportivos de los últimos años y un paso hacia adelante que debe llevar al ascenso a Segunda B y "posteriormente consolidarse en Segunda A", según palabras de Víctor de Aldama

Carlos Tornadijo sigue al frente de la plantilla con una exigencia por parte de los nuevos propietarios: estar entre los tres primeros clasificados del grupo VIII. Dirige un cuadro renovado, que con César Villafañe como nuevo director deportivo, ha buscado completar una plantilla equilibrada entre canteranos y foráneos.

La pretemporada ha sido larga, de más de un mes, y se ha cerrado con números francamente positivos. El Zamora ha jugado siete partidos en los que ha demostrado una clara progresión, consecuencia de la llegada de nuevos jugadores, pero también del buen trabajo realizado. Solo ha perdido un partido, el primero, y eso que se ha enfrentado a equipos de igual o superior categoría. Las sensaciones que ha dejado sobre el césped han sido buenas y según ha ido sumando partidos y la exigencia ha sido mayor, ha salido claramente reforzado.

Los rojiblancos han mostrado una gran solidez atrás, sin perder la capacidad ofensiva, que se ha visto ratificada por los fichajes del verano, y que le han dado victorias de prestigio como las logradas ante el Real Valladolid B y el Salmantino CF.

El renovado Zamora inicia hoy la Liga ante el filial de la Cultural Leonesa tras el cambio de calendario forzado por la expulsión del Real Burgos que, a pesar de la decisión en su contra de la Federación Española, ayer se presentó en Zamora y se encontró con el Ruta cerrado.

El objetivo está más claro que nunca: el ascenso y la consolidación de una plantilla que, a priori, puede ser la base de un proyecto más ambicioso, pero el camino no ha hecho más que empezar y las ilusiones son esclavas de los resultados deportivos. Para llegar arriba se necesita una buena gestión, un equipo eficiente, pero también el apoyo de los aficionados. Sin ellos es imposible acometer proyectos deportivos con futuro.

La promoción que ha realizado el Zamora durante el verano por los principales municipios zamoranos también tiene que dar sus frutos en un mayor apoyo de la provincia al club de fútbol más representativo. Esta campaña parte con una ventaja, que tiene garantizada su viabilidad económica desde el inicio y eso tiene que notarse.

El fútbol, lo vemos todos los días, sirve para subir o bajar la autoestima de amplios colectivos que, a veces, engloban países enteros: el ejemplo de Francia que acaba de ganar el Campeonato del Mundo es el último. Zamora necesita triunfos y éxitos en la disciplina que sea para convencerse de que también es posible ir hacia arriba.

La pelota está en el alero y la experiencia demuestra que cuando se inicia la liga con humildad se llega más arriba en la tabla clasificatoria. Hay que pedir que los resultados acompañen. Algunas veces los sueños se hacen realidad. ¿Por qué no esta temporada? Zamora necesita un inyección de moral y ganar.