La última carga de García

En tiempos de García (José María García, quiero decir), no era fácil para alguien ponderado seguirlo con gusto. Era bueno hasta decir basta y muchas veces decía verdades como puños, pero como media prevalecían los puños. El tiempo no ha reeducado mucho a García, y lo que ahora ha dicho del Real Madrid y del caso Lopetegui hacía falta que se dijera, pues ha sido una jugada irresponsable y vomitiva, un golpe bajo a la selección y al país entero. García dice que lo que más le duele es que nadie haya comentado en los medios por qué se hizo lo que se hizo, o sea, hacer público al principio del Mundial el fichaje del seleccionador. En este billete se habla poco de fútbol, pero esto ya no es fútbol, es otra cosa. Aún hoy sigue sorprendiendo el tupido velo que se ha corrido sobre este triste asunto, pese a que nadie dude de sus nefastas consecuencias en nuestro papel en el Mundial.