Manitas de independentistas

Me parece una provocación innecesaria la del restaurante Nova Font Blanca, de Lérida, que se atrevió a anunciar en sus cartas platos tan ofensivos como "Carne de Guardia Civil andaluz a la brasa" y "Manos de Fiscales y Jueces del Constitucional a baja temperatura". No sé qué hace el señor Grande Marlasca, que no hace nada, y en su defecto los Fiscales y Jueces del Constitucional que no emprenden acciones legales contra el propietario de ese establecimiento leridano. Están cayendo constantemente en la provocación. Si a eso también se le llama "libertad de expresión" debo decir y digo que España se ha convertido en un auténtico territorio comanche. El que más ofenda, el que más agreda, el que más chille será el que se lleve la palma.

Mire que los españoles somos ocurrentes, chistosos, divertidos, gentes que hacemos del chascarrillo un divertimento a compartir, pero no ofendemos por ofender, por hacer daño, por meter los dedos en la boca, por provocar, por joder al prójimo que, haberlos, seguro que también los habrá. A ningún restaurador español se le ha ocurrido poner en sus suculentas cartas platos como "Cullons separatistas en vinagre", "Manitas de cerdo independentista a la brasa" y así sucesivamente.

Me la suda que el dueño del restaurante en cuestión haya retirado de sus cartas semejantes platos. El mal ya está hecho. La provocación ya ha sido una realidad y de este lado de la linde no ha pasado nada. Ni Podemos, ni el Psoe de Sánchez han dicho nada. Es pura anécdota, una bromita sin importancia, un juego tontorrón. No tardará mucho en salir Echenique echando un capote al restaurante en cuestión. Después de la trayectoria que lleva con sus "lacayos" no me extrañaría que se vendiera por uno o los dos platos de la discordia. Apueste lo que quiera.

Quisiera saber dónde empieza o acaba la libertad de expresión antes de convertirse en insulto, en agresión verbal. O sea, el rapero Valtonyc se puede cagar en España, el Rey y la bandera, porque eso es libertad de expresión, pero un policía nacional, pongamos por caso, no puede dedicarle un rap a Pedro Sánchez y a su suegro, el de las saunas para gays, contando verdades como puños. Nada le digo si a un miembro de nuestras Fuerzas Armadas se le ocurre componer un poema contando la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sobre hechos históricos a los que la nueva casta política de la izquierda, Psoe-Podemos-Separatistas-Bildus, está travistiendo de falsedades y ruindad. Pobre militar. Ya habría salido Margarita Robles, ministra de Defensa, pidiendo su cabeza. Otra, que no sabe lo que se hace, y Señor, la tienes que perdonar, no te queda otra, ¡eres tan Magnánimo?!

Con tal de servir a la causa independentista, algunos empresarios catalanes son capaces de poner en riesgo sus propios negocios. Animo a los españoles de bien a que boicoteen ese establecimiento. No tiene carta para clientes castellanoparlantes y sólo por eso hay que desistir de engordarles el 'bitlleter' a esta gente a la que tanto gusta la pela procedente de Madrid para pagar sus embajadas, a sus secesionistas en el exilio, sus extravagancias y demás chorradas de Puigdemont y Torra. Y es tremendo cuando sabido es que España es una de las naciones más avanzadas del mundo. Ha conseguido identificar a la mayoría de los gilipollas que habitan en su territorio con un lazo amarillo.