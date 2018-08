Carta al sindicato médico CESM

Como ciudadano y residente en el medio rural de Zamora y en relación con la noticia (nota de prensa) publicada en el periódico La Opinión-El Correo de Zamora, por el sindicato médico CESM pongo de manifiesto mi discrepancia y vergüenza ajena.

La cancelación de la huelga de los médicos (MIF) de Atención Primaria tras un acuerdo entre el comité de huelga y el consejero de Sanidad, ha sido y es una buena noticia beneficiosa para todos: usuarios, ciudadanos, sanitarios...etc. Aquellos que se alegran o critican el mal ajeno quedan

retratados por sí mismos.

Le pido el CESM que defienda la sanidad rural de Castilla y León : a sus sanitarios, a sus vecinos, a sus ciudadanos, sus pueblos, ...

Aclarar que el sindicato médico CESM, no es mayoritario entre el colectivo de médicos de la sanidad rural, actualmente es minoria, y esto se ve reflejado en el abandono y trasvase de afiliados del cesm al simecal.

La falta de apoyo y compañerismo, entre colegas de profesión causa sonrojo y bochorno, por eso les pido que se sumen al acuerdo, salgan en la foto, con elconsejero y el gerente y no pongan piedras en el camino .

El sindicato cesm que tiene muchos liberados sindicales, y al que alguien acusó en la SER, de ser "estómagos agradecidos", opinión que no comparto, creo que comete un error y equivocación con esta postura.

La huelga fue secundada principalmente por sanitarios locales de zonas rurales, puntualizar que solo interinos, .... los que consiguieron su plaza en concursos de méritos, (que no oposición), evitaron participaren ella.

Un sindicato médico está para defender intereses generales de todo el colectivo, no los particulares, me explico, debe defender a todos los médicos de la sanidad rural, no solamente a unos pocos.

A algunos funcionarios no sanitarios y ciudadanos, nos resulta paradójico el comportamiento del sindicato CESM y sus afiliados.

Luis Bernardo Roncero