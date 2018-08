Sí, otra vez asaltan la valla de Ceuta y, otra vez, hieren a siete agentes de la Guardia Civil con cal viva. ¿A qué espera el digno ministerio del señor Grande Marlasca para actuar? O que pasa, ¿que tiene como parapetos a los agentes de la Guardia Civil? Porque mientras estas y otras cosas peores ocurren en Ceuta y Melilla, el presidente del Gobierno de España sigue disfrutando de sus merecidas vacaciones, sin interrumpirlas ante estos graves hechos, sin desplazarse a Ceuta para mostrar su apoyo a los agentes de la Guardia Civil. El tonto el haba de Torra, presidente de la Generalidad, se ha desplazado hasta el cuartel de los Mossos d'Esquadra en Cornellá para mostrarles su apoyo incondicional tras el último incidente vivido en Cataluña. Igualico que Sánchez que pasa olímpicamente de los agentes españoles.

El odio manifiesto de Sánchez hacia Policía y Guardia Civil ha quedado patente de nuevo. Más de cien inmigrantes subsaharianos asaltaron la valla fronteriza de Ceuta aprovechando la hora del rezo colectivo de la Fiesta del Sacrificio, lo que pone de manifiesto que están organizados, provocando que siete guardias civiles resultaran heridos. Otra vez, los subsaharianos han utilizado cal viva, armas para cortar la valla y bolas con heces para zafarse de los agentes. ¿Hasta cuándo va a tener que soportar la Guardia Civil este comportamiento que Podemos y compañía defienden a capa y a espada? Pobrecitos subsaharianos. Pero para la Guardia Civil ni una palabra de apoyo.

A qué espera el Gobierno para actuar. Qué quieren Sánchez y Marlasca, ¿qué masacren a toda la Guardia Civil? ¿Qué desaparezca el Cuerpo más querido y valorado por la sociedad española? Somos millones los españoles que estamos dispuestos a ir a Ceuta para manifestar nuestra admiración, nuestro apoyo y nuestro cariño a la Guardia Civil, a los guardias civiles que a pesar de Sánchez y Marlasca, no están solos aunque sí desprotegidos. Somos más a quererlos y apoyarlos, individual y colectivamente, que estos especímenes políticos que ahora nos gobiernan en comandita y que pasan de sus avatares.

La violencia empleada por los pobrecitos subsaharianos ha sido absolutamente desproporcionada. La Guardia Civil no ha podido contenerlos. Y menos mal que no se han defendido ni con tiros al aire, porque ya habrían salido Rufián, la Cup, Echenique, Monedero y compañía a ponerlos a parir por maltratar a los pobrecitos subsaharianos. Estos indocumentados no saben que la Guardia Civil muere pero no se rinde, que más tarde o más temprano, con otro Gobierno, se acabarán los problemas que plantean quienes están cazando como animales a los agentes y, al más puro estilo nazi, arrojándoles cal viva. Sólo que los nazis amortajaban en cal a los judíos muertos y estos "pobrecitos" arrojan la cal a los agentes vivos que quedan ya tocados física y psicológicamente.

Sería mejor que el señor Grande Marlasca vuelva a ocupar su puesto en la Judicatura donde lo hacía un poco mejor y se deje en paz de jugar a político y sobre todo de poner en riesgo la vida de los agentes. Con este nuevo asalto masivo, en menos de un mes, más de 800 subsaharianos han accedido a Ceuta. Si ellos agreden a un agente del orden no pasa nada pero si a un agente del orden, se le ocurre devolver la agresión se le cae el tricornio. Sánchez y Marlasca se retratan solos. Servidora, como millones de españoles, estoy a muerte con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Va por todos ellos.