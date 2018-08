En España está pasando de todo y prácticamente nada bueno, sin embargo se actúa como si no pasara nada. ¿Qué le ocurre a esa parte de la sociedad española que ni siente ni padece? ¿Tan poco amor a España tienen algunos? Es que hablo de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra nación, de su esencia. En otros lugares del mundo, a sus ciudadanos se les cae la baba literalmente hablando de su país, cuando escuchan su himno, cuando contemplan su bandera. En España hay un desapego, afortunadamente no generalizado, que asusta.

No me gusta levantar el índice acusador y señalar a la clase política como única responsable, pero sí hay que reconocer que tienen buena parte de culpa de todo lo que ocurre, de los odios enquistados, de la falta de ese sentimiento de pertenencia que hace grandes a los ciudadanos de otras naciones.. Ha faltado coraje, ha faltado decisión y ha faltado la necesaria educación que reciben en otros países. En la educación ha estado el problema. Diecisiete formas diferentes de ver la realidad española nos han llevado a este callejón que, afortunadamente, sí tiene salida.

Lo verdaderamente grave es que la pasividad de la autoridad competente, y más concretamente del Ejecutivo y del Judicial que ha hecho suyo como recurso para echar balones fuera, eso de la libertad de expresión como justificación, como disculpa, permitan lo que en otros países de nuestro entorno es delito. Aquí, en esta España nuestra más diferente que nunca, se silba al Himno Nacional y no pasa nada. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos y Francia, la gente escucha su himno y se detienen y se ponen la mano en el corazón. Los que aquí hacemos eso somos fachas.

Aquí, en esta España nuestra más diferente que nunca, se pita o insulta al Jefe del Estado y no pasa nada. "No lo han puesto las urnas" dice cierta izquierda como justificación. Mire por donde al presidente de la moción, Pedro Sánchez, tampoco lo han puesto las urnas y ahí lo tiene usted, gobernando a su antojo y secuestrando la libertad de los que no piensan como él. Aquí, en esta España nuestra, se quema la bandera de España y se pone boca abajo el retrato del Rey, y no pasa nada pero, ¡ojo!, cuidado con molestar a los que cometen esas y otras barbaridades porque se revuelven en su mierda y son capaces de cualquier cosa.

Aquí, en esta España nuestra, más diferente que nunca, se pueden ensañar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se les puede arrojar cal viva, se les puede matar y no pasa nada, pero que no se le ocurra a Policía y Guardia Civil, devolver la agresión en defensa propia porque siempre habrá un Rufián o un Echenique que les recrimine la acción y vengan a decir que lo de morir les entra en el sueldo. Pero, oiga, si se le ocurre ir a Cataluña, a esa Cataluña cuyo turismo ha pegado un bajón preocupante, no quite ni un solo lacito amarillo símbolo inequívoco del apoyo a una ilegalidad, a una felonía, porque o lo enchironan los mossos d'esquadra o la Generalitat le endosa una multa de 35.000 euros. Entonces sí que pasa.

Por lo menos, y sin mucha convicción, la ambigua Fiscal General del Estado, María Dolores Segarra ha dicho que "no ve delito en quitar ni poner lazos amarillos". Pues nada, a seguir quitando el símbolo de la vergüenza para tantos españoles y catalanes. Y a ver qué pasa.