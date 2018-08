Hace unos meses y en estas mismas páginas dedicaba un artículo a dos versos de uno de los más hermosos e intimistas romances del ciclo dedicado al Cerco de Zamora: "Todos duermen en Zamora/ mas no duerme Arias Gonzalo?". Me interesaba en aquel texto destacar la importancia no solo de ese par de octosílabos, sino ofrecer a los lectores la herencia literaria que en no pocas obras habían dejado, sirviéndose los diferentes escritores que a ellos se habían acercado para crear situaciones diversas y a través de diversos géneros literarios. Mi intención hoy es penetrar en lo que estimo son significados de mayor calado que hay tras esas palabras, convertidas en proverbio precisamente porque están definiendo una situación que por generosidad o por dolor pueden darse y se están dando en cualquier persona y en cualquier momento. Arias Gonzalo con ambos sentimientos a la vez quiere salvar la dignidad de una ciudad, pero sabe muy bien el sacrificio que va a llevar aparejada su decisión y que tendrá como víctimas a sus propios hijos.

Arias Gonzalo vela en la noche de una Zamora sitiada, en 1072. Y no es duermevela, aunque el término nos pueda parecer en ocasiones hermoso y poético, porque la duermevela lleva consigo un significado en muchas ocasiones cuando menos inquietante. Por supuesto, prescindir de dormir tampoco tiene nada que ver con cualquier tipo de insomnio, amarga situación impuesta y no elegida, aunque no por ello ese velar está menos cargado de angustia y de soledad. Arias Gonzalo permanece despierto en la noche zamorana frente al río y ha elegido no querer dormir, todo lo opuesto a no poder dormir que es el insomnio, para Kafka un regalo porque así no tiene el menor contacto con los seres humanos y de ese tiempo puede nacer su obra creadora. Arias Gonzalo vive la soledad y el dolor del insomne, pero velar en la noche ha sido su elección y lo ha hecho, al contrario que Kafka, no para dar vida a unos seres de ficción sino por unos hombres y unas mujeres concretos, por los seres humanos que pueblan su ciudad e incluso por todo lo que les rodea y estaba en el reto de Diego Ordóñez. Dante sabe lo que es el insomnio y esperando al hombre lo sitúa en el infierno; Ernest Hemingway muy bien lo sabía también cuando escribe sus relatos "Ahora me acuesto" y, sobre todo -parece que el americano conociera los versos del romance-, "Mientras los demás duermen". El miedo, la angustia y el desgarro se sufren en el insomnio pero, cuando el amanecer no es una redención sino el tiempo del sacrificio, tanto o más se sufre durante la vela.

Por otro camino, esos versos del romance, aunque protagonizados por adultos, tienen mucho también del universo de las nanas. Las canciones de cuna pueden ser alegres, pero la tradición y la literatura sobre todo oral nos enseña que la sociedad española ha preferido en muchas ocasiones cantar sus desdichas, sus desvelos, a través de las nanas y en palabras de madre, de la misma manera que lo hace la esclava o la víctima del hambre o de la explotación. García Lorca bien lo sabía y lo expresa cuando escribe: "No debemos olvidar que la canción de cuna está inventada (y sus textos los expresan) por las pobres mujeres cuyos niños son para ellas una carga, una cruz pesada con la cual muchas veces no pueden. Cada hijo, en lugar de ser una alegría, es una pesadumbre y, naturalmente, no pueden dejar de cantarles, aun en medio de su amor, su desgana de la vida."

Traer como testimonio de estas canciones de cuna las "Nanas de la cebolla" de Miguel Hernández sería muy oportuno, pero en esta ocasión más lo es que hable la tradición:

Arias Gonzalo sufre por una ciudad, pero, sobre todo (toda epopeya tiene sus límites), sufre por sus hijos. Lo hace en silencio y no hay en el romance ninguna palabra suya durante esa noche y hasta que amanezca y los arme, aunque el anónimo poeta bien hubiera podido con el mundo de la nana, de la canción de cuna, en el horizonte, permitirle, aunque fuera en octosílabos, desahogar su congoja.