La condición humana

Todos queremos que los demás se comporten hacia nosotros con profesionalidad, con deferencia, con respeto, con actitud positiva, con cordialidad, con asistencia, etc; o sea, lo mismo que ellos esperan de nosotros; lo que si fuera así en la realidad, ésta sería más amable, más cooperadora, más solidaria, más profesionalizada, etc; lo que implicaría una convivencia más satisfactoria y una mejor resolución de los problemas personales, empresariales, económicos, jurídicos, políticos, sindicales, etc; que el conocimiento y saber que se les supone a los titulados a ello contribuye, como el supuesto afán y motivación de quiénes se dedican profesionalmente a la "cosa pública", el ser un buen ciudadano no incurriendo en conductas tipificadas en el código penal; contribuyendo fielmente a la financiación de los gastos públicos, a través de la estricta observancia del sistema impositivo; para lo que es fundamental, y condición "sine qua non", haber recibido una sólida educación en la escuela y en la casa familiar.

La realidad, lamentablemente es bien distinta, pues el egoísmo, la falta de sinceridad en cualesquiera tipo de relaciones sean laborales, familiares, afectivas, etc; la carencia de los mínimos conocimientos para el desempeño mínimamente digno de una profesión u oficio, pues parece ser, según manifestaciones, de algunas que estudian en la universidad, que lo hacen "para aprobar", no para saber y aplicar lo aprendido a resolver los supuestos y casos que la vida laboral les plantee; el "escaqueo" y fraude al hacer las declaraciones tributarias; el cotillear, calumniar, difamar, "hacer el vacío" a quienes no nos "caen en gracia"; el no "echar una mano" al que lo necesita; el no dar de sí todo lo que se puede, el evitar cualquier responsabilidad, etc, etc, etc; nos hace llegar a la triste conclusión, en general, de la pobrísima condición humana, a pesar de tantas horas metidos en escuelas, institutos, universidades, lecturas, charlas de café, etc. Y con estos procederes no se hace una sociedad más desarrollada, equitativa, progresista, justa, etc. Que duda cabe, que siempre hay algunas personas benéficas, ejemplares, que trabajan mucho y bien, motivadas, discretas, obedientes, con deseos de superación; que invierten los beneficios empresariales en nuevas instalaciones y maquinarias para crear más y mejores productos, con el subsiguiente empleo de puestos de trabajo; de quiénes dan su vid ay su tiempo por los demás, a través de actividades sociales, benéficas, humanitarias, etc.

Conozcamos a estas personas desinteresadas, procuremos seguir sus pasos y,si es posible, las superemos; con estas actitudes haremos un mundo más igual, más habitable, más llevadero.

Marcelino de Zamora