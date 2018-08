De León Felipe y el olvido (II)

Las placas laudatorias que pueblan las calles de nuestros pueblos y ciudades están condenadas a pasar desapercibidas. Es como una maldición.

Sí, porque por ejemplares que hayan sido las virtudes que motivaron su aparición, o grandes las hazañas, el tiempo las transformará en objetos impersonales y vulgares En algo así como elementos de "paso" dentro del variopinto paisaje urbano. Lo mismo ocurre con las que muestran fechas y acontecimientos, las dicen conmemorativas y sufren igual proceso. Y es que, la rutina de las cosas las irá privando de contenido hasta desvirtuarlas por completo y convertirlas en meros cachivaches.

Conozco muchas. Nobles y abigarradas unas, humildes y sencillas otras. De mármol veteado y de vulgar latón, de níquel, de cerámica, de forja, de alpaca o de bronce, que de todo hay. Su materia es múltiple y la caligrafía diversa pero, por más méritos que atesoren, están abocadas a la indiferencia.

Sucede que a fuerza de pasar por el lugar en el que se ubican uno acaba acostumbrándose a su presencia y termina caminando bajo ellas sin detenerse por más que rindan homenaje a brillante licenciado, obispo, canciller, togado ilustre o corajudo brigadier. Ni el oficio ni el quehacer importan. Sea cual fuere el perfil del personaje, día habrá en que esa placa no merezca una mínima reflexión, ni tan siquiera una mirada. Es como si, pasada la novedad de su colocación, se volviesen invisibles.

Recuerdo una con la que me topé hace años a la vuelta de una esquina. Era pequeña, parecía de granito y tenía un color ligeramente azulado. O quizás violáceo, no sé. Ha pasado el tiempo y se me hace difícil precisarlo. Lo que sí recuerdo como si hubiera sido ayer es que colgaba en la pared a unos dos metros del suelo junto a un ventanuco con reja, que la calle era estrecha y las fachadas, en su mayoría de piedra, tenían balcones con macetas. Por alguna razón me viene a la mente ahora y siento como si una fuerza desconocida me impulsara a rescatarla del olvido y devolverle el esplendor de antaño. Recuerdo también el nombre de la calle, Escribanos la llamaban.

La placa formaba parte del homenaje que el pueblo de Tábara había rendido, allá por el siglo pasado, a uno de sus paisanos. Tosca. Escueta. "En esta villa nació el insigne poeta León Felipe", decía. Así, y después una fecha. Nada más. Sin preciosismos ni alharacas, pero aquella grabación en piedra de apenas diez palabras me sedujo cuando la conocí. Fue sólo un momento, pero recuerdo que tuve la extraña sensación de encontrarme en un espacio donde el tiempo se hubiera detenido. ¡Las mismas luces, las mismas sombras. El mismo cielo, de pronto, que aquel lejano once de abril de mil ochocientos ochenta y cuatro! Era Viernes Santo, entonces, y a las siete de la tarde veía la luz por primera vez un trotamundos incorregible a quien las circunstancias obligaron a ser poeta.

Hace días he vuelto a Tábara, visité el lugar y a duras penas lo reconocí: ¡la placa había desaparecido!

Seguramente existen razones que justifican debidamente su desaparición. No me cabe la menor duda pero, sin ella, nada es igual. La fachada de la que antes colgara me pareció vulgar y la calle aquella de los maceteros previsible y plana. El pueblo, vacío. Algo así como sin alma.