Información, asesoramiento e informática

Es de un comportamiento elemental, de unos respecto de otros, que tratemos de atender, de solucionar, las demandas, las peticiones, las solicitudes, lo que precisen nuestros semejantes, lo que se pretende a la recíproca, obvia y elementalmente; pues, como decían los "tataras" de mi pueblo, "antaño"; estamos "pa lo que usted mande, precise y demás"; pues se tenía como timbre de orgullo, de "hombría de bien", el tratar de ser útiles y serviciales a los congéneres que lo necesitaran o lo requirieran de nuestras atenciones.

Más si cabe, todo ello es predicable, y exigible, de quiénes por sus obligaciones profesionales, por las que tienen un puesto de trabajo retribuido económicamente, y además seguro, indefinido, de cierta comodidad, etc., tienen como misión poner en conocimiento de la "clientela" lo que ésta ignora, o pretende contrastar, con la organización de la cual precisa información y asesoramiento para actuar de conformidad con los procedimientos que tuviera establecidos, para requerirle todo aquello que precise de ella.

Además, si de una Administración Pública se trata; pues el administrado, el contribuyente que la financia con el pago de sus tributos; su esmero, su entrega, su motivación, tienen que ser máxima, pues en buena medida el cumplimiento ciudadano del ordenamiento jurídico, o de la obtención de información y documentación, que precise para el ejercicio de sus derechos, está condicionada por disponerla de una manera fácil, sencilla y rápida.

Bien está que con las TIC´s, la informática, Internet, páginas web, etc., el administrado pueda dirigirse y solicitar lo que precise de los poderes públicos, en cualquier momento del día, los 365 días del año; pero sucede que dichas páginas, a veces "no hay castizo que las entienda", "no son amigables", requieren de certificados previos, que hay que solicitar a la Real Casa de la Moneda-F.N.M.T; que nadie está obligado a disponer de ordenador, ni de conocimientos, aunque sean elementales, de las tecnologías de la información y comunicación, etc.

Consecuentemente, la Administración Pública está obligada a informar y asesorar, con corrección, con diligencia, con educación y al ser posible con un mínimo de simpatía, a quiénes a ella se dirigen; procurando; dentro de lo posible, con la profesionalidad y el sentido del deber que se les supone a los empleados públicos que tengan esos cometidos; a resolverles sus peticiones, de forma y manera que al salir de las dependencias públicas el ciudadano quede satisfecho y solucionadas sus peticiones, en función de su naturaleza, alcance, tramitación y complejidad de las mismas; pues lo que no es de recibo es que el funcionario de turno le remita a la página web de la Administración Pública a la que pertenece, cuando perfectamente, por su sencillez, y conocimiento, "lo puede hacer sobre la marcha"; evitándole pérdidas de tiempo, demoras en la tramitación y satisfacción de sus pretensiones a "Juan Español".

Las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Púbicas, en su artículo 12 contempla la "asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados"; como la nº 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su art. 3º.1.a), como uno de sus principios generales, que "deberán respetar en su actuación y relaciones", "el servicio efectivo a los ciudadanos"; es decir, contemplan la "ayuda" del personal público a quiénes se dirigen a las oficinas públicas para realizar las gestiones a que hubiere lugar.

Pues, cumplanse las leyes, evitando perjuicios y molestias a la ciudadanía; justificando la razón de ser y de existir de las Administraciones Públicas y de quienes, se supone, las sirven y, por extensión, a la ciudadanía, con sus conocimientos, buena predisposición y sentido del deber.

Marcelino Corcho Bragado