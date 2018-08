Desde mi casa de Valdescorriel, en estos días que he estado haciendo los trabajos habituales de todos los años, por esta época veraniega, como son la limpieza del palomar, de la caseta de la era, y de la casa, donde hemos disfrutado de una temperatura, en el interior de 20º. cuando en los informativos hablaban de 30º o más, en los exteriores, es un verdadero placer tener en el interior de las casas 20º.

Desde el corral de mi casa, y utilizo el término corral que es el empleado en el mundo rural y el recogido en el propio Código Civil, y no patio, que a mi juicio tiene otras connotaciones más propias del mundo urbano, como lo son el patio común patio de vecindad, contemplaba la torre de la Iglesia

Estando en el ámbito rural prefiero emplear el término corral, y mis lectores, del mundo rural, lo entienden perfectamente.

Sentado lo dicho en las líneas anteriores, y, teniendo en cuenta que lo contemplado es la torre de la Iglesia El Salvador de Valdescorriel, torre que me he ocupado en contemplar por la mañana, por la tarde y por la noche, me he decidido a escribir estas líneas, porque honestamente creo que teniendo en cuenta el tipo de construcción y buen estado de conservación, por parte de los organismos competentes deberían iniciarse los trámites para la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) y ello con la finalidad de mantener su integridad y perdurabilidad.

Soy consciente que teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren en el caso concreto de la Torre de la iglesia de Valdescorriel, presumo que de no ser declarado BIC, con el paso del tiempo y ante la disminución alarmante de la población, no pueda mantenerse en buen estado y se corre el riesgo que en unos años, una de las principales vigías de Castilla y en especial de la Tierra de Campos, pueda deteriorarse y su recuperación sea irreversible.

La iglesia en su conjunto, con su artesonado, su magnífico retablo y la espléndida torre bien merecen la declaración de BIC. El inicio de la solicitud de declaración de BIC, bien puede iniciarse a instancia del Ayuntamiento o por la propia parroquia, cumpliendo los requisitos legales.

Creo que todos hemos de sensibilizarnos de que los bienes de especiales características necesitan una protección excepcional y en nuestra vieja Castilla rural, nuestro patrimonio inmobiliario se está perdiendo " a marchas forzadas ", permítaseme la expresión.

Esta misma tarde me he dado un paseo por los alrededores de Valdescorriel y he podido comprobar la pérdida irreversible de multitud de bodegas subterráneas que, en su día, esto es, hasta hace unas pocas décadas, era una de las principales fuente de ingresos de su dueños y ahora están en estado ruinoso.

Mis lectores saben perfectamente, mi predilección por los palomares, pues, en la mañana de hoy he estado limpiando el palomar y he podido comprobar el estado verdaderamente lamentable de una gran mayoría de los palomares de Valdescorriel, cuyo número, según me ha comentado un señor ya mayor, superaba, hace unos años el número de veinticinco y hoy son muy pocos, los que están en buen estado.

El mantenimiento de nuestro patrimonio, heredado de nuestros mayores, es una cuestión de respeto a su esfuerzo y sacrificio.

Ánimo y espero que por quien corresponda, se inicien los trámites para la solicitud de declaración de BIC de la torre e iglesia de Valdescorriel, merece la pena, es un conjunto único en Tierra de Campos y por favor, por los organismos públicos, no se pongan impedimentos y se demore, caso de iniciarse la solicitud, la declaración de BIC.

¡Adelante !

Pedro Bécares de Lera