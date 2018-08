El quince de agosto

una vez más, el verano me trae reflexiones sobre el sinsentido y la incoherencia de nuestra vida cristiana en este tiempo veraniego. Digo una vez más, porque cada año parece ocurrir lo mismo pero un poco más aumentado, como si de año en año ganara terreno lo que hace dos veranos escribí en esta misma columna sobre los "dementes de la fe" o los "arqueólogos" de la misma. Los primeros olvidan su práctica religiosa durante el verano como si de vacaciones escolares se tratase; los segundos acuden a la iglesia para hacer gala de celebraciones artificiales, culturales o ya extintas y recuperadas en algo así como un intento de museo de antiguas tradiciones religiosas.

Este año -aunque no es del todo nuevo- se añade a esto la sugerencia de los hosteleros de Zamora del cambio del día festivo del quince de agosto a un lunes o viernes para garantizar una mejor caja. Al menos, yo he querido entender que, si bien no hay que tener miedo a la Iglesia para hacerlo, no nos forzarán a cambiar la fiesta religiosa para el lunes. Aunque todo es posible, porque quienes somos practicantes ni siquiera damos la importancia a la celebración de las fiestas en su tiempo concreto. Los sacerdotes los llamamos "motivos pastorales", a pesar de que en algunos casos sea para llenar la Iglesia, que tampoco es malo, aunque roza los motivos que pueden tener los hosteleros para tener lleno el negocio. Si tuviera que ponerle un título a esto, como a los "dementes" o "arqueólogos de la fe", creo que sería "negociantes de la tradición".

Aunque apenas ha habido una contestación de apoyo a esto, cabe recordar la postura que deberíamos tener los católicos en esta cuestión. Respetando por supuesto la opción de la mayoría y las ideas y propuestas de las minorías, los católicos deberíamos defender el descanso en esos días que son estipulados como fiestas grandes o de precepto; por ello procuramos guardar el domingo como día de descanso primordial y algunos otros días, entre los cuales está también el día de Santiago, laborable, pero que sin embargo no pierde su solemnidad para nosotros. Poder tener esos días libres garantiza lo que nuestra fe nos pide para santificar las fiestas: acudir con los demás a dar gracias a Dios, festejar con la familia y los amigos, y dejar que nuestro cuerpo descanse de lo cotidiano.