In memoriam del profesor Ángel Martín Simón

El fallecimiento del profesor universitario Ángel Martín Simón, ha entristecido a quiénes tuvimos la dicha de ser sus compañeros, sus amigos; por su excelente calidad profesional y humana, por haber sido un hombre de bien; como lo fueron los profesores doctores, su hermano, José Luis, Carlos Sánchez Vacas, señor Lamoroux y señor Melón; que inculcaron, transmitieron, motivaron, etc. etc. etc. en el aprendizaje y conocimiento de las ciencias tan fundamentales para la adecuada gestión y administración de la empresa, especialmente de las Pymes, como son el Derecho Civil, el Derecho Mercantil, la Economía y la Contabilidad; y que formaron parte del magnífico cuadro de profesores de la prestigiosísima Escuela de Estudios de Ciencias Empresariales de la Universidad de Salamanca, de la que fueron directores los hermanos Martín Simón; como lo demuestra la altísima profesionalidad de los que pasaron por sus aulas, y tuvieron la suerte de tenerlos entre sus docentes y recibir sus elevadas enseñanzas técnicas y el ejemplo del buen proceder en la vida, en las relaciones, en el afán de superación, en las ganas de seguir aprendiendo siempre, para "estar siempre al día" y servir más y mejor, y ser útiles a la empresa, a la Administración Pública, a las organizaciones a las que gestionan, administran y sirven con los últimos conocimientos de la ciencia económico-empresarial, con el máximo empeño y espíritu de servicio; favoreciendo la resolución de la problemática que dichas entidades plantean, coadyuvando, consecuentemente, al desarrollo económico y bienestar de la sociedad en general.

A los familiares de Ángel Martín Simón (q.e.p.d.); muy especialmente a su hija Carmen, buena amiga; mi más sentido pésame.

Descansen en paz todos los docentes citados; y siempre con su recuerdo perenne por su hombría de bien, su entrega al alumnado, excelentes y ejemplares compañeros, y su bien hacer y proceder.

Marcelino Corcho Bragado