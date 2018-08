Más impuestos

Desde que el Gobierno de la moción llegó al poder, no ha hecho otra cosa que hablar de subida de impuestos. Tiene la férrea voluntad de subirlos y en ello anda enredado. La decisión no es motu proprio. La decisión viene amparada por la solicitud de una subida histórica del llamado techo de gasto del Estado, realizada por el aliado parlamentario clave del Gobierno de la moción: Podemos. Como no podía ser de otra forma, el gobierno de Sánchez lo asume y acelera la creación de nuevos impuestos para así tratar de cuadrar el círculo de subir el gasto y bajar el déficit público. El presidente de las promesas se lo prometió a la Unión Europea, y los de Bruselas nada tienen que ver con los tontitos españoles que tragan por todo, los de Bruselas enseguida lo echan en cara y pasan factura. Y, o cumples o te multan. Y sus multas no son como las de Tráfico.

Además de subir los impuestos existentes o por lo menos buena parte de ellos, el Gobierno de Sánchez nos va a endosar impuestos de nueva creación. El más preocupante de todos ellos, el de la banca. En principio me pareció una buena idea que no tarde en desechar. La Banca no se anda con bobadas, si para ellos crean en exclusiva un impuesto, el así denominado impuesto a la banca, la banca nos lo terminará endosando a los clientes. Lo tienen claro, muy claro y así lo manifiestan sin tapujos. Si lo que se le impone a la banca, en la banca quedara, pero no, la banca, siempre tan solidaria, quiere compartirlo con quienes en realidad alimentan sus oficinas principales y sucursales, o sea, los clientes.

Nos pongamos como nos pongamos, nos las van a dar por todas partes. Un Gobierno socialista que siempre presume de ayudar al desfavorecido, al obrero y, ya ve, nos tenía preparadas de antemano estas y otras cuestiones que afectan a nuestros mermados bolsillos. Es mala, muy mala la influencia de Podemos y de Garzón, que ya ha sido abducido, para el socio principal que es Sánchez. Ellos, los parias de la Tierra, los que echaban pestes de las mansiones con piscina y de la casta en general, han inundado de caspa esta España mía, esta España nuestra. Lo de mía y nuestra con el lógico orgullo de pertenencia a una gran nación.

Como millones de españoles, yo preferiría que el Gobierno de la moción bajase de una puñetera vez la tarifa de la luz que ha subido como la espuma. Preferiría que arreglara un poco lo de la cesta de la compra que se está poniendo cara de narices. Preferiría que impidiera los desahucios, que le echase una mano o las dos a los autónomos, que posibilitara el acceso a la educación a todos los niños españoles, que creara (aunque me temo que les suene a Franco) infinidad de viviendas sociales para acabar con el chabolismo. Que persiguiera a los malos y dejara en paz, de una vez por todas, a los buenos.

Pero no. Este señor prefiere subir unos impuestos y crear otros nuevos, prefiere hacer recaer su atención preferente en el Valle de los Caídos antes que atender la valla de la ciudad autónoma de Ceuta que acabará convertida en la Valla de los Caídos. Y los caídos serán de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Preferiría que dotara a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, precisamente para nuestra mayor seguridad, de todo lo necesario para el ejercicio de su trabajo y no que los tiene bajo mínimos. Ha preferido hacer caso a sus socios de Podemos y endosarnos más impuestos. Vamos que del dicho al hecho, una vez más, todo un trecho.