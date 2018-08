Impuestos para ricos

Leo estos día la monumental biografía de Felipe II, escrita por Geoffrey Parker. 1.436 páginas de nada. Y me hace gracia constatar que hace casi 500 años la obsesión número uno del rey, en cuanto gobernante, eran los impuestos: subirlos hasta donde fuera posible; crear otros nuevos; inventarlos, etc. Pero ni así le llegaba para pagar sus guerras infinitas, que siempre pagaba Castilla, hasta quedar arruinada y eso que eran los tiempos en que no paraban de llegar cargamentos de oro y plata desde América. Pero todo era poco para el desconfiado y bastante inepto rey en cuyos dominios no se ponía el sol. Se pasó buena parte de su vida peleando con las Cortes de Castilla para obtener nuevos impuestos, alcabalas e ingresos de todo tipo. También pedía a las Cortes de Aragón, aunque por ahí pocas veces obtenía gran cosa, no me digan por qué o que no les suena. Pero a lo que íbamos.

Sin impuestos poco se puede hacer por el común, por la mayoría social, por los de abajo, por los desheredados de la fortuna o los perdedores de ese combate cotidiano que es la vida. Sin impuestos no habría instituciones, ni carreteras o trenes:; no habría hospitales, universidades o escuelas. O los habría, pero muy diferentes a lo que conocemos. En los pueblos se recuerda aún aquellos tiempos con apenas impuestos (o insuficientes o muy mal gastados) en que a los médicos les pagaba la gente con las "igualas" (una gallina, un chorizo, unos huevos, lo que cada uno tuviera) y a los maestros los contrataba cada pueblo como podía y se acuñó la expresión "pasar más hambre que un maestro de escuela". Sin impuestos no habría policía ni guardias de tráfico. O los habría, pero serían policías privados para los ricos que se los pudieran pagar. Y así todo.

De donde cabe deducir que nadie en su sano juicio discute que los impuestos son necesarios. Es una obviedad, pero se oyen tales dislates en estos tiempos de pos-verdad y manipulaciones, que procede no darla por sentado. Lo que se discute y se debe discutir, por tanto, es que los impuestos sean justos en todos los sentidos. Justos en cantidad: nunca más de lo imprescindible. Y justos en su aplicación solidaria. Nadie puede defender que pague la misma cantidad en impuestos un asalariado de 500 euros al mes, que el presidente de Iberdrola (que cobró el año pasado 9,474 millones de euros). Por tanto se debería hablar, y mucho, de impuestos, para que todos supiéramos qué defiende cada partido. Estos días, habrán oído y leído que Podemos está loco por subir los impuestos hasta la estratosfera. Por supuesto, con el único fin de arruinar a la gente y despilfarrar el dinero. Viene a ser lo que grandes medios de comunicación estatales y plumíferos sin criterio cuentan con sospechosa unanimidad y la habitual escandalera.

¿Quieren saber la verdad? Podemos y sus socios en el Parlamento lo que han propuesto al Gobierno del PSOE (85 diputados, por 71 de Unidos Podemos) es que se suban los impuestos a las grandes fortunas, a la banca y también un poco a quienes ganen más de 60.000 euros al año. Eso no es precisamente al conjunto de la población, ni siquiera a una mayoría. Ojalá fuéramos todos "grandes fortunas", banqueros o disfrutásemos al menos de 60.000 euros por año. Todo eso, por desgracia, afecta a una minoría. Eso si, una minoría poderosa que, de inmediato, ha desatado las furias habituales contra el partido que se atreve a toserle, a intentar que paguen un poco más. Los ricos y poderosos de este país con como niños malcriados y consentidos. Para ellos son los derechos, los rescates, las multimillonarias ayudas; pero no los deberes. Tienen a sueldo en sus consejos de Administración a políticos de los grandes partidos; tienen endeudados y por tanto en sus manos a los propios partidos. ¿Cómo no va a ponerles nerviosos un partido diferente que no pide créditos, que no acepta las "puertas giratoria" y que es libre para exigirles que hagan un mínimo esfuerzo y se aprieten, también ellos, el cinturón de una necesidades que no pueden seguir pagando solo los indefensos de abajo?

Ese es el verdadero debate de los impuestos que, a cuenta del techo de gasto y la política de austeridad, nos traemos. Los poderosos lanzan toda su artillería contra Podemos porque somos los único que les plantan cara. Y produce rubor ajeno ver cómo los dirigentes de demás partidos, empezando por PP y Ciudadanos, babean a sus órdenes arremetiendo contra quienes pedimos sentido común, también en los impuestos. Habrá que disciplinar a los ricos y a sus secuaces. Ya no estamos en tiempos del fiscalmente insaciable Felipe II, donde los nobles y miembros de la Corte estaban exentos, claro está, de pagar cualquier tipo de impuesto. ¿O sí?

(*) Secretario de Organización

de Podemos Castilla y León