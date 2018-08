En defensa de la educación que no se vende por un máster

Decía una compañera del Instituto Aliste de Alcañices que a nuestros alumnos nunca se les iba a tratar mejor en la vida que durante el tiempo de sus estudios en el Centro. Y eso que ella era la jefa de estudios y la que tenía -además de la maravillosa tarea de enseñar, educar y ayudar a los estudiantes de todos los profes- la ingrata tarea de resolver los conflictos y de imponer los castigos si era necesario. Pero lo hacía con un trato profundamente humano todo el tiempo, y con criterios de igualdad y justicia.

Humanidad, igualdad y justicia en el trato -como no puede ser de otra manera en la educación digna de tal nombre- junto con la profesionalidad garantizada por un buen equipo de docentes formados en otros centros de enseñanza superior y seleccionados a través de oposiciones, hacen de todos los centros públicos de enseñanza una especie de "microclima social" donde alumnos y alumnas viven un paréntesis de su vida en el que la "igualdad, mérito y capacidad" son una realidad y no sólo un lema que adorna las situaciones que se viven al salir de clase.

Este panorama de la pública que puede calificarse de idílico, también tiene sus excepciones, evidentemente: se parte de una situación de desigualdad social que también se refleja en el centro escolar, dependiendo de los recursos educativos en el entorno familiar o del barrio, pueblo o ciudad; los profesores y trabajadores no dejamos de ser personas con nuestros fallos, humanos o profesionales; y los propios estudiantes a veces actúan como acosadores de otros creando situaciones muy duras.

Pero en términos generales, los centros educativos públicos son ese lugar donde vivir y aprender, cada persona según sus capacidades o intereses, en un ambiente social más igualitario y justo que el que se van a encontrar después. No porque "los mayores" sean peores, sino porque en la sociedad que hemos heredado y construido se ha sustituido la igualdad por "ser el hijo de alguien", el mérito por "el enchufe" y la capacidad por "ser el hijo de alguien, tener enchufe y ser un listillo insolidario con sus compañeros", a la hora de sacar buenas notas.

De esta manera, nada tiene que ver ni significa lo mismo ser un alumno sobresaliente que ser un ciudadano "notable".

Creo que lo dicho del IES Aliste al inicio de este escrito, ha sido aplicable a todos los niveles de la educación pública, desde la educación infantil hasta el último máster de la universidad. Hasta tal punto la educación goza de prestigio, que tener un título universitario sigue ostentándose como uno de los mayores méritos de los currículos de cualquier persona que aspire a un puesto de trabajo, o a un puesto a secas.

No puedo decir lo mismo de la enseñanza superior privada, no porque no tenga buenos profesores -que los tendrá- o buenos alumnos, que también; sino porque ni unos ni otros han pasado por un proceso de selección con "igualdad, mérito y capacidad", y porque el requisito previo es meramente económico: poder pagarse los estudios. Todos conocemos a quienes suspenden la selectividad o quedan por debajo de la nota de corte para entrar en una universidad pública, y pueden pagarse los mismos estudios en una privada que además goce de mayor prestigio.

Y esto era así hasta ahora. Las universidades privadas pueden tener un gran prestigio y algunas hacen una dura selección de alumnos, además de la selección económica. Pero las universidades públicas tienen el prestigio de la igualdad, de la justicia, del mérito y de la capacidad: de ese hijo o hija del obrero que llega por esfuerzo a la universidad.

Mejor dicho, "tenían" ese prestigio que permitía que la hija del obrero sacara mejores notas que el hijo de papá.

Hasta que llegaron los de la LOMCE, que en la educación obligatoria defendían la "cultura del esfuerzo" para disminuir la competencia a edades tempranas, y que en las universidades públicas se han sacado carreras y másteres sin pisar por las clases donde el hijo y la hija del obrero toman conciencia de que la cultura del esfuerzo sólo era para pobres.

Por eso "esto no te lo perdono", Casado, Cifuentes... y cuantos otros intentan destrozar el prestigio de la educación pública que es la de tod[F1] os y para todas, y que no se vende, se defiende.

Y una última reflexión: ¿a quién se le ocurrió poner el nombre de Rey Juan Carlos a una Universidad? Si es que las carga el diablo...