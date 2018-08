De "Los Luises" a "Los Luises"

El agua de la gotera iba llenando el balde; primero haciendo tac, tac, dejando un gran intervalo entre tac y tac; después acortándose el tiempo entre golpe y golpe de cada gota al impactar en el recipiente; más tarde, transformándose en un sonido continuo, similar al de un chorro saliendo del grifo. Así han ido pasando los minutos; y después las horas; hasta que el balde se ha llenado, y más tarde se ha desbordado; y el líquido ha ido humedeciendo el suelo; y después lo ha inundado en su mayor parte. Y en el charco formado sobre las baldosas se han ido dibujando unas imágenes, al principio difusas, después más nítidas, hasta llegar a verse en él el techo, ya que está actuando como un espejo. La techumbre del viejo caserón ofrece un aspecto descuidado, con formas y figuras abstractas que evocan variadas escenas para quien decida mirarlo, dependiendo del día que tenga el observador; algo parecido a lo que suele ocurrir cuando se observa las formas que adoptan las nubes. Es llegado el momento en que aparece reflejada una secuencia de hace muchos años, de cuando sobraba tiempo y energía para ir a "los Luises" a ver una peli los domingos, sin tener la obligación de ser alumno del colegio "Corazón de María", ya que servía tener en orden el carné de socio y cortar uno de sus cupones para poder entrar en aquella pequeña sala, siempre abarrotada, ubicada en un viejo edificio proximo al Cuartel Viejo.

Ni que decir tiene que en aquel cine se interrumpía la visión de la película, mediante la intervención de la mano del padre proyeccionista, que se interponía hábilmente entre la cámara y la pantalla, con el animo de interrumpir el haz luminoso que transportaba las imágenes más comprometidas, como aquellas en las que el chico iba a besar a la chica, o alguna otra escena por el estilo, ya que tenía que velar por la pureza y la castidad a cualquier precio, no importando actuar como si todos los espectadores fueran ajenos a las pasiones humanas, como los selenitas.

La accesibilidad a aquella sala de cine, como queda dicho, resultaba fácil para cualquier chaval. Cosa distinta era conseguir entrar en los bares, salvo que se fuera acompañado de un adulto. Más o menos como viene sucediendo ahora. Pero con una peculiaridad, cual es que no estaba mal visto que a los pequeños se les diera un "culín" de vino o de vermú a granel (El embotellado no existía) rebajado convenientemente con agua, sifón o gaseosa, según los casos. De manera que si se tenía un abuelo marchoso, se podía disfrutar de alguna tapa, bien de pulpo o de ancas de rana, y tambien de algún delicioso cangrejo de río. Aquella costumbre, a día de hoy, difícilmente sería admitida por la sociedad, y probablemente, en algunos casos, sería causa de delito. Pero es que los abuelos de entonces ejercían de tales y no les importaba saltarse la disciplina de los progenitores cuando se trataba de disfrutar con los nietos.

Uno de los bares que reunía todos los alicientes para poner en práctica lo del "culín" era el de "Los Luises", que ubicado en la calle de los Herreros y atendido por Luis padre y Luis hijo - de ahí, su nombre - disponía de un chapulín que servía de complemento al chato o al vermú que tomaban los adultos acompañando a la tapa, y tambien a esos "culines", con el noventa y mucho por ciento de agua que tomaban de vez en cuando algunos niños, ya que permitía echar también una partida. De manera que aquellos domingos en los que algún niño caía por allí, de manera esporádica, resultaba ser un día mágico, porque al mediodía caía el pulpo y el "vermú" (Es un decir) y por la tarde la película, y todo ello repartido entre los dos "Luises" de la ciudad, uno regido por curas y el otro por taberneros.

A pesar de aquella discutible costumbre - la del "culín - no se sabe de ningún chaval que llegara a ser un adicto al alcohol, y si de resultar ser un combativo abstemio. Y es que aquello de "alternar" en el bar no pasaba de ser una aventura, como aquellas que se vivían en la oscuridad de una sala de cine mientras pasaban una película del oeste. De hecho, tras aquellas escaramuzas vividas con los abuelos, aquellos niños no volvían a practicar tal ritual hasta que no llegaban a la edad de alternar en el "Biher" o de ir a bailar al "Samoa", aunque eso sí, ya en la época de tener novia.

No se trata pues de juzgar ahora, después de tantos años, si los padres y los abuelos de entonces actuaban bien o mal, permitiendo que los pequeños participaran en la costumbre de tomar el aperitivo, ni tampoco de analizar caso a caso para evaluar los resultados, porque sería tan difícil de explicar y de entender como aquello de que las estrellas son incapaces de moverse en contra del tiempo. Se trata de referir unos hechos tal y como sucedieron en una pequeña ciudad de provincias, como la de Zamora. Y eso solo puede hacerse a base de huir de la fea costumbre de la jactancia, y trayendo al presente pequeños detalles, como éste de los Luises, cuyo recuerdo volvió a hacerse presente el día en que en la vieja casa solariega el agua decidió hacer una trastada colándose entre las desgastadas tejas hasta llegar a perforar el tejado.