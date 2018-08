Repoblación temporal

En este mes de agosto aumenta la población en muchos pueblos zamoranos con la llegada de hijos y nietos de quienes tuvieron que emigrar a otras regiones en los años sesenta del siglo pasado. Se podría hablar de un exilio interior de los zamoranos no por razones ideológicas, como León Felipe y Baltasar Lobo, sino por imperativo económico. Por este mismo motivo, hubo a mediados del siglo XIX grandes migraciones de irlandeses y tiroleses austríacos de habla alemana: los primeros a América del Norte y los segundos a América del Sur, en donde montaron colonias endógamas. Conozco los casos de tiroleses en Tingo María, en el departamento de Huánuco (Perú) y en Colonia Tovar (Venezuela). Algunos españoles, sobre dodo asturianos y gallegos, también pasaron los mares; pero la mayoría fue a trabajar a las fábricas del norte del país o a Madrid, que es en donde se podían colocar y ganarse la vida.

Muchos de los emigrantes de los pueblos zamoranos de la Tierra del Pan conservaron sus casas, a las que retornan durante el verano. Actualmente, vienen con descendientes, nacidos en Asturias, Madrid y el País vasco para disfrutar de un clima refrescante y de las fiestas populares. Son estos niños los que alegran con su bulla las calles y las plazas que durante el resto del año están semivacías o desérticas. Se han robustecido así los lazos familiares, se han establecido nuevas amistades entre vecinos y se han formado también algunas parejas estables.

Existe el fenómeno de que en algunos pueblos han trasladado las fiestas patronales al mes de agosto, para poder realizar actividades lúdicas y musicales, en las que participan los jóvenes con entusiasmo y jolgorio. Contribuyen así a que bares y comercios hagan su propio agosto. Sin esta aportación complementaria pero económicamente sustancial, algunos bares se verían obligados a cerrar.

Por otra parte, si no fuera por esta savia nueva y revitalizante, muchos pueblos se parecerían, incluso en verano, a un asilo poblado de ancianos con las casas semiarroñadas, una réplica de Otero de Sariegos, en donde solo queda bastante incólume la iglesia de san Martín de Tours, pero sin feligreses.

No hay semana que no se informe o se comente en este periódico la tragedia de la creciente despoblación, tanto en la capital como en los pueblos de Zamora. Las causas son más conocidas que las propuestas realistas para evitar una debacle, no por anunciada menos irritante y desoladora. No abundaré en ello, pero no me resisto a subrayar que la culpa no es de los propios zamoranos que todavía viven en la ciudad y en los pueblos, sino de unos gobernantes irresponsables que en los últimos años han dedicado miles de millones de euros a apaciguar el irredentismo de algunas comunidades autónomas, a costa también de nuestros exiguos bolsillos. "Además, encima", como se dice en la Lampreana con fundada indignación.

Estos niños que corretean ahora por los pueblos merecen algo más que venir de cuando en cuando a descansar en las casas de sus abuelos. A muchos no les importaría quedarse, si existiera la posibilidad de subsistir dignamente.

Saben algunos que los padres y los abuelos han contribuido con su trabajo a desarrollar la economía de otras comunidades, aunque en algunas de ellas hayan tenido que soportar la exclusión y el acoso. Conozco a maestros zamoranos de la Tierra del Pan que se vieron obligados a abandonar Cataluña y el País vasco, hartos de aguantar los insultos y el despecho que no querían para sus hijos.

Han vuelto a su tierra, pero no guardan ningún rencor. Con ellos y con otros muchos paisanos los pueblos zamoranos se engrandecen en verano, ajenos a los tejemanejes que los han convertido en expatriados dentro de su propia patria.