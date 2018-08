La vida empieza en aquel puente sobre el Duero

Cuando aparecí allí, no era consciente que aquella obra de ingeniería era un puente, y que el agua que pasaba bajo sus arcos era un río que, viniendo de muy lejos, se dirigía hacia el mar a pasos agigantados. Tampoco era consciente que otra mucha otra gente, antes que yo, había aparecido allí, de repente, junto aquella barandilla que, apoyándose en los bordes del tablero, había sido construida hacía tiempo, porque cruzar por allí, para acceder a la ciudad, debió de tener cierto peligro en su momento.

Aquel día, una mujer estaba apoyada sobre una de las pilastras sobre las que se sujetaba lateralmente la baranda que, construida en piedra y cemento ayudaba a darle solidez. Desde aquella cómoda posición podía ver con nitidez la silueta que proyectaba la ciudad sobre el cielo marcando la línea del horizonte, en la que, por encima de los cubos de la muralla, destacaban las torres de las iglesias. Acababa de nacer y aun no sabía si iba a vivir allí mucho tiempo o si solo estaba de paso, como aquel río caudaloso que rugía cuando saltaba las azudas dispuestas a lo ancho del río para dirigir mejor su cauce.

En uno de sus barrios ribereños se divisaban cañas de pescar vigiladas por lugareños que esperaban pacientemente que se moviera la veleta, porque ello sería síntoma de que habrían picado carpas, barbos o tencas. Próximos a las aceñas hablaban entre ellos, apostados bajo la sombra de un sauce cuyas ramas eran atraídas por el frescor de las aguas del río que tenían tan próximas.

Poco tiempo después ya correteaba por sus calles guardando un perfecto equilibrio, a pesar de tener que caminar sobre los cantos rodados que formaban el firme de unas estrechas rúas apenas iluminadas por minúsculas bombillas que acaso servían de referencia para no errar el camino.

La tranquilidad en aquella ciudad solo se veía alterada los días 13 y los primeros martes de cada mes, cuando la feria de animales hacía que acudieran los ganaderos de la provincia, ocupando la enorme explanada de una concurrida vaguada, allá en las afueras, camino de la estación del ferrocarril.

Así inicié mi contacto con la ciudad, en la que me fui sumergiendo a lo largo de los años y a la que llegué a jurarle que no la abandonaría, por muchas nieblas y nieves que me cayeran encima. Pero los juramentos están para no cumplirse, al menos es lo que comprobé años después, cuando el rey Juan Carlos abjuró de los principios del "Movimiento" que había jurado poco tiempo antes, cuando el dictador lo nombró su heredero a título de rey. O lo que juraron los presidentes catalanes de la Generalitat acatando la Constitución, que más tarde, se lo pasaron por donde amargan los pepinos. Así pude enterarme que no era necesario mojar el dedo con saliva para saber por donde venía el viento.

Pues eso, que lo de jurar en vano lo descubrí después, porque entonces, cuando la gente se arrodillaba en la calle al paso de las imágenes de la Semana Santa, no podía pensarse en ello, ya que era un pecado de los gordos, y no lo toleraba el señor obispo, ni aquellos hombres con chaquetas blancas y fino bigote perfilado que daban más miedo que otra cosa. Como tampoco podía pensarse que las chicas regresaran a casa a partir de determinada hora, y que los menores pudieran ver en los cines películas cuya clasificación moral fuera la de "3R" o "4", esta última gravemente peligrosa, las mismas que ahora pueden verse, en hora infantil, en cualquier canal de televisión.

Menos mal que los curas de las parroquias solían ser más indulgentes y no le daban tanta importancia al asunto. Bastaba con que las mujeres entraran con velo a la iglesia y que los hombres no salieran a echar un cigarro a la calle mientras el coadjutor impartía su sermón, para estar en perfecto orden de revista.

De manera que estando el otro día apoyado en el puente de piedra -ahora llamado medieval por unos y románico por otros - bajo el que se desliza el Duero, en una tarde en la que las nubes trataban de ocultar un cielo rojizo, apareció proyectada esta película, en color por tecnicolor, y pude reencontrarme con el pasado, con ese que por mucho que se viva no llega a desaparecer por completo, con esa serie de secuencias que se quedan grabadas en la memoria, como aquella en la que Totó (Jacques Perrin), pasados los años, veía los recortes de películas que le había guardado su amigo Alfredo (Philippe Noiret) proyeccionista del cine del pueblo, donde se concentraban los besos que se había perdido en su infancia debido a la censura, en aquella genial película de "Cinema Paradiso" que dirigiera Giuseppe Tornatore.

Pues eso, que aquellas secuencias vividas en su día en blanco y negro ahora se mostraban en un provocador color que a ratos evocaba la nostalgia, pero en otros se acercaban a un ataque de miedo.