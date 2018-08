Lo políticamente correcto ya va cansando

Hay cosas que casi nadie se atreve a decir - aunque, alguna vez, haya llegado a pensarlas - no vaya a ser que a alguien le parezca mal y llegue a molestarse. Y así nos va la cosa, que se tiende a decir aquello que se alinea con lo políticamente correcto, que suele quedar bien, pero que, de tener que tomar una decisión al respecto nadie lo haría de la misma manera que lo expresa, porque no concuerda con sus propias ideas, ni con el sentido común. Pero lo cierto es que a la sociedad no parece sentarle bien oír aquello que, aun siendo justo y contrastable, sea contrario a lo que, no se sabe bien porqué, alguien ha decidido que sea políticamente incorrecto.

Supone una dificultad adicional, para la clase política, llegar a practicar tal costumbre, ya que a ello tiene que sumar lo de llevar la contraria a lo que diga o haga la oposición, y procurar no cabrear demasiado a los ciudadanos a los que, más pronto que tarde, va a tener que pedirles el voto. De manera que no hay forma de poder enterarse que es lo que, realmente, piensa la gente, y en especial aquellos que, siendo personajes públicos, se ven forzados a hacer equilibrios inestables en sus escritos y declaraciones.

De alguna manera podría comprenderse el esmerado cuidado con que la gente dice las cosas, ya que, en cuanto se descuida, siempre hay alguien dispuesto a tomarse la parte por el todo o a sacar las conclusiones que más puedan interesarle, aunque nada tengan que ver con lo que haya querido decir tal personaje.

Lo de practicar con particular esmero eso de decir las cosas de manera políticamente correcta conduce al uso exagerado de los eufemismos y, a veces, a rozar la mentira, o a la descalificación injustificada, o al libelo. De manera que quien conozca bien a quien así actúa llega a crujirle tanto la sesera que cae en la cuenta que actúa así por temor, o por estar condicionado, o por no atreverse a llevar la contraria a sus correligionarios o superiores, aunque tenga que tragarse en ayunas unos cuantos sapos de su propio ego.

Observemos como se ha tratado la noticia de la retención en una cueva, durante 18 días, de un nutrido grupo de adolescentes tailandeses. Los distintos medios se han esmerado en describir cuantos niños eran, las características de la gruta, los medios empleados para salvarlos y la ayuda internacional. Pero ninguno ha hecho mención a la responsabiidad del colegio o de la agrupación del equipo de fútbol al que pertenecían, por haberlos llevado a un sitio tan incontrolado como peligroso, como tampoco si los padres o tutores conocían tal extremo. Lo cierto es que se ha estado jugando con la vida de un montón de adolescentes y lo que más se ha llegado a destacar ha sido el discurso del presidente tailandés echándose flores por haberlos salvado, aunque eso sí, sin hacer alusión a los 18 buzos extranjeros, verdaderos artífices del rescate. Nada se ha dicho tampoco de lo que ha costado la operación, ni de si se van a tomar medidas para impedir que situaciones tan desafortunadas como aquella vuelvan a repetirse. Pero claro, eso no debe ser políticamente correcto, salvo que sea normal en aquel país llevar a los niños que juegan al fútbol a entrenar en cuevas altamente peligrosas hasta para los espeleólogos más expertos.

Informaciones equivalentes se repiten cada vez que un grupo de montañeros, sin tomar las precauciones debidas, y haciendo caso omiso de las previsiones meteorológicas, se adentran en la nieve y resultan sorprendidos por un alud. El comunicado final, cuando resultan salvados, los tilda de héroes, pasando de puntillas por la actuación de las fuerzas de seguridad del estado que se han jugado la vida, a veces con resultado de muerte, para sacarlos del problema. Nada se dice de la irresponsabilidad de quienes han provocado tal situación, ni si disponen de algún seguro que costee el elevado coste del rescate. ¿O es que cada cual puede hacer lo que le venga en gana, contando con que alguien los va a sacar gratis del apuro? Debe ser que preguntar eso tampoco sea cosa políticamente correcta.

Un padre o una madre deja a su bebé en el coche, mientras se va a jugar al bingo o algo por el estilo. El bebé, con estos calores, se ve sometido a una temperatura extrema que le puede conducir a la muerte. La criatura se salva merced a la actuación de un transeúnte que pasaba por allí. En la noticia se destaca que el progenitor en cuestión había alegado que no pensaba tardar tanto tiempo en volver al coche para recoger al niño. Se ha jugado con la vida de un ser humano, por parte de unos desaprensivos. Pero destacarlo, con letra capital incluida, no debe ser tampoco algo políticamente correcto.

Ejemplos como éstos aparecen, con demasiada frecuencia, en los medios de comunicación ¿Habrá llegado el momento de empezar a llamar a las cosas por su nombre? O seguiremos diciendo aquello de "No te digo trigo por no llamarte Rodrigo" del gran Chiquito de la Calzada.