A Catania no vayas

Me hago cargo que no es manera elegante de empezar un artículo de opinión con prevenciones en sentido negativo. Catania está en Sicilia, que concentra en su espacio insular inmensos vestigios del comienzo, tanto glorioso como violento, de nuestra civilización occidental. En la antigüedad clásica, Grecia no tenía espacio físico suficiente ni recursos para sostener el aumento de población y el nivel de vida que sus ciudades-estado propiciaban. La expansión comercial, la emigración, y la búsqueda de nuevas fuentes de riqueza, fue parte de la dinámica sociológica que desde antiguo ya venía produciéndose con los fenicios e incluso antes. Sicilia estaba en medio del gran charco marino-mediterráneo y solo era preciso arribar.

Tal fue la afluencia de gente griega y tan eficaz su asentamiento que dicha isla y el sur de Italia era llamada La Magna Grecia, llegando a superar en ciertos aspectos a muchas ciudades del Peloponeso. En esa época, Roma todavía era una población bajo el dominio etrusco. Catania es una de aquellas ciudades junto con Palermo, Agrigento, Mesina, Siracusa (patria de Arquímedes y donde Platón sufrió la esclavitud), Taormina, Ragusa etc., que guardan innumerables restos arqueológicos del paso de diferentes culturas y civilizaciones por susuelo, y aunque es espléndida la huella artística de aquellas, uno comprueba que el pasado histórico allí tiene su tumba abierta y visible, en forma de piedras que aún hablan de teatros griegos, templos, villas romanas, mosaicos, termas etc. Mucha historia desenterrada y seguro que mucha otra por excavar. Cruzando calles y avanzando a marchas forzadas, cual ejército de Aníbal, el guía nos lleva a la plaza de la catedral. Tras contemplar la fachada barroca entramos en el templo. En un lateral junto a la tumba de la patrona de la ciudad: Santa Águeda, nos topamos con otra inesperada: la del famosísimo compositor de ópera Vinzenzo Bellini, uno de los genios del Bel Canto y genio musical precoz, como Mozart. Ambos fueron niños prodigio y los dos murieron en plena juventud. Cuando uno escucha la música tan sublime de estos genios, que te transporta a celestiales placeres melódicos, no los imagina muertos; la mente agradecida que disfruta de arte tan elevado los sitúa inconscientemente en limbos de inmortalidad aunque las enciclopedias registren la fecha de su deceso. Por eso, en Catania, uno no esperaba encontrar la fría certificación de la muerte del genio ( local y universal) que falleció en París, en la cumbre de la gloria. Dentro de la luminosa catedral aparece el túmulo del músico con la única identificación de su apellido, con mayúsculas: BELLINI. Sus paisanos,como yo, le reverencian de tal modo que lo sitúan en la gloria inmortal en la que sobran las acostumbradas fechas de nacimiento y fallecimiento que aparecen en las lápidas sepulcrales. BELLINI. Y basta.

Así que, si la música de sus óperas te ha levantado de la tierra oscura, de la sucia realidad que a veces nos agobia, no vayas a Catania porque entonces te llevas la partida de defunción de un dios musical en los ojos. Pero entenderás que hablo en metáfora; llégate a Catania y quizá veas en el cielo luminoso que le caracteriza un posible resplandor, al atardecer, que parece el telón difuminado de "Norma", la ópera más famosa de BELLINI, y una de las más representadas en la actualidad. No lejos de la ciudad, el volcán Etna sigue vivo, aunque adormilado, como el Polifemo, de la Odisea griega. De cuando en vez se sobresalta y desata furias destructoras, aún así Catania resurge de la ceniza y la lava. Se rehace y reconstruye con el tesón de los mitos, como el del eterno retorno, tan del gusto de los griegos, sus fundadores.

Con esta idea de inmortalidad vemos las piedras del famoso teatro de la ciudad que, como una garganta de piedra, sigue resonando con tragedias clásicas que contaron y representaron lo que sigue siendo eterno: el dolor y el desamor, la injusticia y la venganza; el problema de vivir desviviéndonos, con los problemas que por otra parte son el acicate para seguir existiendo.

"Norma", de Bellini, es una tragedia musical que destella con aspectos antes señalados. En realidad es la Medea griega que canta y cuenta su vida traicionada y atormentada. En esa ópera que se sitúa entre las preferidas del público escuchamos la famosa aria " Casta diva" donde la protagonista implora a la diosa lunar con estas palabras: "Templa, oh diosa,/ templa tu los corazones ardientes,/templa de nuevo el cielo audaz, esparce sobre la Tierra esa paz/ que reinar haces en el cielo".

La noche del eclipse lunar estábamos de excursión en Catania. La foto viral del fenómeno celeste era como la ecografía de una garganta irritada: la de Norma cantando desesperada su desgracia.

Vente a Catania, termino corrigiéndome. Aquí, ni el tiempo, ni la historia, ni los dioses, mueren del todo. Algunas noches, se oyen arias que piden clemencia mientras cenas al aire libre y hablas en paz con los amigos.