Una de las características de los seres humanos que más ponderamos es la humildad, sin que sea falsa, la prudencia, la sencillez, etc; pues, los poquísimos que tienen tales atributos, suelen, además ser educados, empáticos, respetuosos, considerados, buenos trabajadores, severos cumplidores de sus obligaciones profesionales, ciudadanas, familiares, de amistad, etc.

Y es que el humilde es sabio, y por ello, conocedor de las limitaciones de todo tipo que conlleva el ser humano; lo que no implica "quedarse de brazos cruzados" y afirmar aquello de "que soy así", "lo tomas, o le dejas" y demás simplezas, chorradas y perogrulladas similares; bien al contrario, tiene afán de superación, es propenso al diálogo, a la comprensión del otro, etc.

El soberbio se cree, falsamente, "por encima del bien y del mal", que es el "más guapo del mundo mundial", que "lo sabe todo de todo", cuando la ciencia, los descubrimientos, y la experiencia nos están haciendo nuevas aportaciones cada día, y no debiera obligar a "estar al día" a una "formación continua", a "mirar con los ojos bien abiertos" a nuestro entorno, a saber escuchar, a pensar que somos una "mier?"; a que nadie "está por encima de nadie", etc.

La ignorancia y, consecuentemente, la "metedura de pata", las malas decisiones, o la falta de decisión, el perjuicio a los demás, y, en última instancia a sí mismos; son características y consecuencias del que no escucha, no pondera, no comparte, no pide opinión, desprecia a sus congéneres, perjudicando las relaciones humanas, el trabajo en equipo, las decisiones personales, familiares, empresariales, políticas, sindicales, organizativas, etc, no alcanzando sus respectivos objetivos en perjuicio del bienestar general.

El que sabe, el que detenta el poder económico, público, o de cualesquiera otra naturaleza, etc., es para ponerlo al servicio de la ciudadanía, para resolverle sus problemas, sus aspiraciones, su bienestar general, para hacerles, en suma, mas felices.

La soberbia, sin atenuantes, sin matices, es, consecuentemente, totalmente rechazable, y a quién se "lo tenga creído", hay que apartarle, como una apestado, para evitar que siga perjudicando a los demás, y que sirva de ejemplo y escarmiento a los que tienen la tentación de obrar "mirando por encima del hombro".

La "altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros, la satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás", no es humano, no es correcto y sí rechazable, tal como contempla el Diccionario de la RAE.

Sancho de Moncada