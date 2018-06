Ni cien minutos de cortesía

Dicen que todo gobierno, sea el que sea, merece, al menos, cien días de cortesía. O sea, esperar a ver qué hace y qué rumbo toma antes de sacudirle los primeros mamporros dialécticos y ponerlo a parir con razones sólidas o porque sí. Políticos y sociedad suelen hablar de esos famosos tres meses y pico como un plazo prudente y revelador. Prudente porque no parece sensato juzgar y criticar sin un horizonte temporal dilatado o amplio. Y revelador porque en ese periodo de tiempo ya deben conocerse las decisiones y medidas que regirán su andadura y los cambios previstos. Por tanto, hay (o había) consenso tácito sobre ese periodo expectante de los cien días.

Pues bien, a Pedro Sánchez, y a su Ejecutivo, no le han dado ni cien días, ni cien horas, ni cien minutos. ¡Qué barbaridad!, ¡qué forma de exponer reivindicaciones, reclamar obras, exigir cierres, proponer aperturas, pedir entrevistas, enviar memoriales de agravios en menos que canta un gallo despierto! Entidades y personajes que dormitaban desde que Rajoy accedió al poder se han puesto a la cabeza de la manifestación para gritar el consabido "qué hay de lo mío" y decirle a los suyos que aquí están ellos para defender su tierra, su carretera, su loquesea, porque todo es suyo. Cargos e instituciones que justificaban retrasos en infraestructuras, falta de inversiones o paralización de proyectos ya los demandan con carácter inmediato, anuncian protestas y amenazan con movilizaciones si no se les hace caso. Todos hablan de diálogo, pero enseguida sacan a relucir las presuntas marginaciones, los supuestos abandonos y los seculares olvidos de los que antes no solo no se acordaban, sino que exigían silencio. Al fin y al cabo, mandaban los nuestros y mejor calladitos y obedientes.

Nada nuevo. Suele ocurrir siempre que hay un cambio de gobierno. Lo que antaño era reivindicación hogaño se torna en comprensión y paciencia. Y al revés. Pero nunca se había producido con tamaña celeridad y con una envenenada dosis de rabia muy propia del casticismo político más rancio. Siempre se esperaba un tiempo prudencial antes de lanzar las primeras dentelladas. Esta vez, no. ¿Para qué si lo que interesa a esos sectores es desprestigiar cuanto antes a Sánchez y a los suyos y lanzar sobre ellos todas las sospechas habidas y por haber? Y si no hay argumentos, se inventan o se retuercen. Me han llamado mucho la atención unas palabras, que han pasado casi desapercibidas, de Francisco Vázquez, secretario del PP de Castilla y León. Nada más conocer los nombramientos de ministros, dijo que no había castellano-leoneses (hay dos ministras) ni tampoco de Aragón, Galicia y Asturias, lo cual, según don Francisco, quería decir algo. ¿Saben lo que insinuaba? Ni más ni menos que Sánchez había castigado a las cuatro comunidades (dos del PP, dos del PSOE) que hicieron un frente común para luchar contra la despoblación y otros problemas que afectaban a todas ellas. Hay que hilar fino (o ser muy retorcido) para pensar así ese día y en esas circunstancias. Me recordó la etapa en la que Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, lanzaba insidias sin concretar adornadas con aquellos " no acuso, pero alomojó..." Y aquellos "alomojós" (a lo mejor) servían para campañas de difamación y para echar basura sobre personas, entidades y situaciones. No sé si en su destino actual Zaplana sigue en las mismas. Alomojó ya no.

Claro que lo de Francisco Vázquez es peccata minuta comparado con otras afirmaciones, vertidas a los pocos segundos de conocer la designación de tal o cual ministro. Piensen en lo que han dicho los independentistas sobre Borrell o los palos que ha recibido Máxim Huerta por su antiguos tuits sobre el deporte. Aunque, en este caso, quizás le sirva de escarmiento. ¿Quién le manda al personal hacer públicas a todas horas sus opiniones sobre esto, lo otro y lo de más allá? Luego, pasa lo que pasa, que los tuits los carga el diablo y cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo espanta moscas, que decía mi abuela.

Así que hemos entrado de lleno, y sin preámbulos, en la fase de reclamaciones e impaciencia. El siguiente paso suele ser alentar el descontento y fomentar la crispación para que el personal esté encanallado y sea, por tanto, más manejable. No tardará en llegar en cuanto Sánchez y los suyos cometan algún error o no se plieguen a determinadas exigencias. ¿Por qué no recomendar a todos un poquito de tranquilidad, serenidad y esperanza? Si no cien días, al menos un mes. Y luego, ya veremos.

¿No será también que a muchos les ha sentado muy mal que Sánchez haya formado un gobierno con tanta gente seria, formada y preparada? No se lo esperaban, no.