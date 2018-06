La chorrada de género en el lenguaje al que están abonados los socialistas y "sociolistos" si nos ponemos a la misma altura, ha llevado ya a la primera gilipollez del gobierno de la moción. Como no podía ser de otra forma la vicepresidenta de las "perlas" más significativas en su etapa zapateril, Carmen Calvo, estrenó la fórmula que espero y deseo no repitan los miembros de futuros gobiernos: "Consejo de Ministras y Ministros". La ministra de Igualdad tenía que hacer gala de su ministerio a través del lenguaje. Ya veremos qué logra hacer con lo verdaderamente importante, las políticas de igualdad que permitan, más allá del lenguaje, conseguir una sociedad más igualitaria también en lo laboral.

Nunca las mujeres nos hemos sentido ninguneadas porque se hablara, en términos profesionales de la juez, la médico o la ingeniero. Anteponer el artículo femenino era más que suficiente. Igual que no hay periodistas y "periodistos", basta con anteponer el artículo masculino o femenino dependiendo del sexo del titular. Pero estos están todo el santo día erre que erre dándole al asunto, hasta el punto de sonar a veces ridículos. Me parece de perlas que de los 17 ministros que forman el Gabinete de Pedro Sánchez, 11 sean mujeres y tan sólo 6 hombres. Pero más de perlas me parecería que se valorase a las susodichas por sus capacidades antes que por su sexo. Se jalea la masiva presencia femenina como si eso fuera un mérito pero no se tienen en cuenta otros aspectos que son en realidad los que hay que valorar. Y ya vale.

Que no vengan con el rollo nada higiénico de que el lenguaje también contribuye a la desigualdad. No lo creo. Lo que contribuye a la desigualdad es la mala o la buena educación al respecto, los comportamientos y actitudes. Se considera machista y por lo tanto reprobable que se le diga a una ministra que es guapa y nadie ha dicho ni pío de la insistencia de algún rotativo británico, llamando guapo a Pedro Sánchez. ¿Esto qué es? No ha salido la ministra de igualdad poniendo freno a la insistencia. Porque la igualdad no es sólo para las mujeres, también para los hombres a los que se empieza a tratar por igual, como si todos fueran maltratadores en potencia, como si todos fueran malos, como si todos fueran machistas. Y no. Los hombres suman, no restan. Todos formamos parte de la sociedad española.

Trece de los diecisiete ministros innovaron la fórmula precedidos por la vice. La cosa promete con seguir un crescendo preocupante en ese sentido sobre el que los expertos debieran manifestar su criterio. En ningún país europeo, la igualdad se ha trasladado al lenguaje de la forma contumaz que lo ha hecho en España a través de la izquierda. Quizá porque en el resto de países de la Europa común estas cuestiones están superadas y hombres y mujeres se miran en un plano de igualdad, nunca en un plano de superioridad.

A mí, que haya "celebrities" en el Gobierno me la refanfinfla siempre y cuando las "celebrities" sepan lo que se traen entre manos y no frivolicen con los ministerios que les han tocado en suerte. Porque se ve a todos muy contentos en lo personal, como no puede ser de otra forma, pero cabe también que orgullosos de servir a España y a los españoles. Porque si se sirven de en lugar de servir a, de poco va a servir que haya sido noticia mundial que en el gobierno de Sánchez haya más ministras que ministros.