Constantemente, día a día, estamos asistiendo a la gravísima degradación de la sanidad en Zamora. Una situación, que parece no detenerse y que tal vez no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer para detener este deterioro No somos conscientes de que de seguir así, estamos permitiendo voluntariamente, que nuestros hijos, hermanos, padres, abuelos etc. se vean privados de una sanidad que nos ha costado mucho conseguir, estamos consintiendo que se nos prive de algo tan fundamental como es la salud. No podemos olvidar, a los profesionales sanitarios, que se entregan en cuerpo y alma , para amortiguar en lo que pueden este desastre al que nos han llevado los que gestionan nuestra sanidad. Los profesionales sanitarios sufrimos la precariedad laboral , la inestabilidad laboral constante, la falta de medios y la disminución de profesionales por los recortes. A los que gestionan nuestra sanidad, no les importa el deterioro de la asistencia sanitaria a la población, tampoco les importa las condiciones en que los profesionales desarrollan su actividad, una gran mayoría en situación de interinidad, una oposición para enfermería convocada en los últimos 12 años, porque la anterior , como suele hacer la consejería de sanidad, fue una convocatoria irregular , una convocatoria únicamente por interés electoral, a una semana del examen se paralizó por TSJ de Castilla y León, no paso nada, el daño que sufrieron treinta mil opositores, quedo compensado con su beneficio electoral , y para el próximo año volverán con las mismas, año electoral, convocatoria a la vista, sea como sea, cuando pasen las elecciones, ya se vera, no les da vergüenza, no la tienen. Para los profesionales que desplazan ahora siguen aplicando una lista de sustituciones con una antigüedad de 10 años, la nueva la tienen paralizada. Todos estos profesionales, algunos con hasta veinte años de antigüedad, y a pesar del desprecio con que son tratados por la gerencia, seguirán luchando por una sanidad publica y de calidad.

Luis Sánchez