Un colosal Quique Llopis acaba cuarto en 110 vallas

Hace poco más de un año, el 5 de marzo de 2023 Quique Llopis fue protagonista en todos los telediarios y en todos los medios por una espectacular caída en la final de 60 metros vallas de los Europeos de Estambul que provocó el pánico en los presentes hasta que uno de los médicos de la Federación Española extendió el pulgar.

Con una progresión que parece no tener fin, el valenciano tenía muchas opciones de subir al podio por primera vez en categoría absoluta en un gran campeonato después de haber sido bronce en los Mediterráneos y en un Europeo sub'23.

"Pues aunque quede raro decirlo, esa caída me ha ayudado, porque he aprendido muchas cosas y esta temporada no he tocado ninguna valla", explicaba el atleta del Playas de Castellón tras acceder a la final olímpica de 110 metros vallas.

No estaba contento Llopis pese a haber corrido en 13.17, muy cerca de los 13.09 que ha acreditado este mismo año. "He cometido errores al final, me he visto segundo y me he crispado. En la final no me pasará eso", añadía.

Quique Llopis estuvo cerca de las medallas / EFE

Aunque la plata de Orlando Ortega en Río 2016 parecía una quimera, lo cierto es que el único rival absolutamente superior era el estadounidense Grant Holloway, segundo hombre más rápido de la historia con 12.81, a una centésima de Aries Merritt.

Llopis salió bien y fue superando rivales con una progresión buena, aunque quizá volvió a crisparse al verse tan cerca de las medallas en los Juegos Olímpicos. Incluso tocó una valla en una clara muestra de que los nervios afectan incluso a un prodigio de la técnica como él.

Por delante, Holloway se aseguraba el oro con algo menos de brillo de lo esperado (12.99) y su compatriota Daniel Roberts arrebató la plata el jamaicano Rasheed Broadbell, ambos con 13.09.

Gran Holloway o la dictadura del mejor / AP

Por detrás, el valenciano lograba una cuarta posición de mucho mérito con 13.20, equiparable al bronce del navarro Asier Martínez en los Mundiales de Eugene en 2022. Si hubiese igualado su marca del año habría estado a la par con la plata y con el bronce. No sería una lectura correcta.

La realidad es que Quique Llopis por fin se está creyendo que es uno de los mejores vallistas del mundo con tan solo 23 años. Tan humilde y sencillo fuera de la pista como voraz cuando divisa vallas, el discípulo de Toni Puig ha hecho historia en los Juegos de París.