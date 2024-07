JJOO París 1900: cuando el Sena era una piscina olímpica en la que se pescaba, además de un lavadero para perros

El río Sena está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los JJOO de París 2024. La organización se empeñó en convertir al curso fluvial en el centro de una ceremonia fallida y en el escenario de pruebas como el triatlón, que ha tenido que suspenderse este martes por culpa de la suciedad de sus aguas. Pero hubo un tiempo, a principios del siglo pasado, en el que el Sena acogió natación, waterpolo, remo y hasta pesca olímpica, mientras servía a los ciudadanos para tareas como el lavado de perros.

La pesca, el deporte de la clase obrera de París

Los JJOO de París 1900 fueron los primeros que acogió la capital gala. A diferencia de la polémica de la presente edición, con estampas como el baño de la alcaldesa Anne Hidalgo, el Sena fue clave en este evento olímpico. Los deportes náuticos se desarrollaron en las aguas del río parisino: pesca con caña en la ile aux Cygnes, remo, natación, waterpolo y salvamento acuático entre Asnières y Courbevoie; motonáutica en Argenteuil y vela en Meulan.

La pesca fue uno de los torneos estrella, porque fue la primera y la única vez que se incluyó en el programa olímpico. Se consideró deporte de exhibición y los historiadores deportivos discuten todavía hoy su oficialidad. El ganador fue Émile Lesueur en una modalidad que reunió a 600 competidores en una desigual proporción: 599 hombres y una sola mujer. Durante los cuatro días que duró la competencia se capturaron 2.051 piezas.

El río Sena, utilizado para lavar perros y caballos a principios del siglo XX. / WIKIMEDIA COMMONS

La inclusión de la pesca en los JJOO de París 1900 fue muy polémica. No por motivos ecologistas, sino porque se consideraba un deporte "demasiado accesible" para todas las clases sociales e individuos en un momento donde la cita olímpica era de carácter burgués. Fue clave la insistencia del Comité de Deportes Náuticos, presidido por el almirante Duperré, y del que formaban parte senadores y exministros de Francia. Ya a principios del siglo pasado, un vertido desde una alcantarilla en el Pont de la Concorde, mató a 30 toneladas de peces que dificultaron el desarrollo de la modalidad.

Los pescadores se vacunan contra las ratas

La pesca deportiva se sigue permitiendo en el Sena, pero los peces no son comestibles. Hubo movimientos para volver a incluir esta disciplina en el programa, aprovechando la promoción del río. No fructificó la moción, pero la Unión de Pescadores de París y del Sena aseguró antes de los JJOO que "si se autoriza la natación, después de París 2024 pediremos que se inicien los estadios para levantar la prohibición de comer pescado. No para impulsar a la gente a consumirlo, sino para acallar a los 'antipesca'".

Después de lo que está sucediendo estos días con pruebas como el triatlón parece difícil que prospere esta moción a pesar de la encedida defensa de los pescadores: "En 1900, los peces que se capturaron en los JJOO no medían más que el tamaño de una mano y hoy tenemos entre 30 y 35 especies, algunas, enormes". La mejor muestra, el enorme siluro que el pescador francés Geoffrey Rulleau capturó en el Sena en 2019: medía 2.43 metros y pesaba 90 kilos. Cabe apuntar que este colectivo se vacuna anualmente contra la leptospirosis, una enfermedad que transmiten las ratas a través de su orina.

El Sena ha estado fuertemente vinculado a la vida de París, cuya historia no puede entenderse sin su río. En 1923 se prohibió oficialmente el baño, que las autoridades esperaban recuperar con una buena experiencia en los JJOO. La prohibición hace más de un siglo solo tuvo una exención que duró hasta la Segunda Guerra Mundial: La Travesía de París, una carrera que se disputaba en Navidades. Sin embargo, expulsó a todos los oficios que se llevaban a cabo desde hace décadas, como el lavado de perros.

El ejemplar medía casi 2.5 metros y 90 kilos que pescó el francés Geoffrey Rulleau en 2019. / GEOFFREY RULLEAU

El Sena, Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1991

Mientras en una parte del curso se luchaba por las medallas olímpicas en 1900, en otra existían peluquerías caninas. Tal y como sucedió con los humanos, sobre los canes y otros animales como los caballos pesó el vetó del baño. En 1991, la Unesco declaró las orillas del Sena como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Como quiso demostrar la ceremonia de inauguración, desde su ribera se puede pasear a través de la historia de Francia desde el museo del Louvre a la Torre Eiffel. Más de ocho millones de visitantes lo recorren cada año.

La voluntad del comité organizador y de las autoridades parisinas era revitalizar el Sena para devolvérselo a los vecinos. Por eso entendieron que el mejor modo de hacerlo era llevando pruebas de los JJOO de París 2024. Se planificaron hasta tres: el triatlón, la natación en aguas abiertas (8 y 9 de agosto) y el paratriatlón (finales de agosto). "Cuando la gente vea a los atletas nadando en el Sena sin problemas de salud, se sentirán seguros de sí mismos para volver al río", ambicionaba Pierre Rabadan, teniente alcalde de París a cargo de los Juegos Olímpicos.

El río Sena, en mal estado durante los JJOO en París / AP

"Es nuestra contribución para el futuro", ambicionaba este exjugador de rugby, que, como sus compañeros de corporación, sueña con que el Paris-plages, una instalación de sombrillas y ambiente veraniego, traiga acompañado un baño. Como los que se permitieron en 2017 en un tramo muy concreto, al norte de la ciudad. Pero, por el momento, las imágenes de bañistas y competidores son en sepia. Un matiz cromático de los JJOO de París 1900 que los JJOO de París 2024 esperan actualizar.