La ala-pívot de la selección española Laura Gil mostró su satisfacción tras el triunfo contra Canadá (66-76) que les permite pasar a cuartos de final de los Juegos de Tokio 2020 como primeras de grupo, una instancia que es "la primera final", a partir de la cual "todo lo que venga, bienvenido sea".

"En la mente de todas estaban los cuartos, que es la primera final y es súper importante, a partir de ahí todo lo que venga, bienvenido sea", señaló tras el encuentro en la zona mixta del Saitama Super Arena.

Ante Canadá, la interior -que aportó 8 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 4 robos de balón- explicó que esperaban "un partido muy complicado" contra un equipo con "un nivel físico alto" ante el que tenían que estar "concentradas desde el minuto uno", pese a que han tenido "momentos de locura" en algunas fases del duelo.

"Se podría decir que nos vino bien la preparación en el Europeo y ahora estamos en un buen nivel, aún se cometen algunos errores, pero apenas se ven porque a nivel colectivo estamos sumando muchas jugadoras", explicó.

Entre las jugadoras que están sumando está Queralt Casas, que ante Serbia no participó y este domingo se destapó con 8 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias en 17.36 minutos de juego.

"Una de las grandezas de España es que no saben a quien defender, un día lo tiene una, otro lo tiene otra... Las 12 tenemos mucho talento y mucha calidad y en cualquier momento cualquiera puede estar preparada para dar el máximo", opinó.

Gil consideró que el equipo llega en un buen momento de confianza al cruce de cuartos de final, cuyo rival conocerán esta tarde tras el sorteo. "Sabemos que va a ser un partido muy importante, la primera final y el equipo ha ido creciendo partido a partido y creo que estamos en un nivel de confianza muy bueno", dijo

"A seguir soñando y a seguir currando para seguir soñando", sentenció la interior de la selección española.

Palau: "No hay problema con mi 'rol' en el equipo"

Por su parte, la capitana de la selección, Laia Palau, explicó que no hay problema con su "rol" o papel en el equipo, en el que en los últimos dos encuentros ha disputado menos de cinco minutos por duelo.

"El equipo está jugando fenomenal, y si puedo aportar, aporto, y si no, estoy en el banquillo y me lo paso pipa. No hay problema con mi rol, es el que tiene que ser a estas alturas ya, lo que pueda ayudar fuera o dentro, estaré encantada de hacerlo", finaliza.

La veterana base del Uni Girona se convirtió en estos Juegos Olímpicos, sus cuartos, en la jugadora de baloncesto de más edad que ha estado en una cita olímpica en la historia, con sus 41 años y 10 meses. Ante Corea del Sur salió de inicio y jugó más de 17 minutos, contra Serbia jugó 4 y ante Canadá, 5.

La jugadora aseguró que ese cambio de papel en el equipo sucede "de modo natural" y se mostró "muy contenta" por participar en unos Juegos y por el juego del equipo.

Palau consideró que su primer objetivo, que era ser primeras de grupo o mejores segundas, está "cumplido" tras las tres victorias en la fase de grupos, lo que les permitirá evitar a Estados Unidos, que se espera que sea primera o mejor segunda.

"El primer objetivo cuando veníamos a Tokio era clasificarnos primeras de grupo o mejores segundas para intentar evitar cruces con los cabezas de serie, objetivo cumplido", manifestó la base en la rueda de prensa en el Saitama Super Arena.