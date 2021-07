El atleta muleño Mohamed Katir El Haouzi, triple plusmarquista español de 1.500, 3.000 y 5.000 metros y que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio en esta última distancia, ha reconocido que su primer objetivo es "ser finalista" y que, en caso de alcanzar ese propósito, trataría de "luchar por el podio".

Katir, de 23 años, ha hecho esas declaraciones en el Centro de Investigación y Alto Rendimiento Deportivo (CIARD) de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), al que ha acudido para someterse a un reconocimiento con el doctor Pedro Emilio Alcaraz antes de partir hacia la capital de Japón.

El murciano, una de las grandes bazas del atletismo y el deporte español para conseguir medalla en la cita que arranca esta semana, está focalizado al 100 % en ese campeonato, tal y como ha dejado claro junto a su entrenador, Gabi Lorente.

"El sueño de cualquier atleta es ir a los Juegos Olímpicos y yo lo voy a cumplir en Tokio. Mi primer objetivo es ser finalista y, una vez en la final, me encantaría luchar por el podio. Estoy en plena forma y a ver si tengo suerte y me pilla un día bueno".

Aunque por marcas podría correr otras pruebas, el atleta del Playas de Castellón y adscrito a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) se centrará en el 5.000 "con más experiencia y tranquilidad" tras las últimas carreras en las que ha tomado parte.

Antes de realizar las pruebas en el CIARD, Katir ha hablado por teléfono con José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, quien ha querido darle ánimos antes de ir a los Juegos. "Me ha dicho que está muy contento conmigo, me ha felicitado y me ha deseado buena suerte. Estoy muy contento de estar en la Universidad y dar la cara también por la UCAM", ha comentado el deportista, quien tendrá mucha competencia en Tokio.

"Conozco a todos los rivales del 5.000 porque ya he competido contra ellos en la Liga de Diamante y ahí están los mejores del mundo. Ya sé quiénes son y el nivel que tienen y espero que en Tokio podamos competir bien contra ellos", ha asegurado.