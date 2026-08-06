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Crimen legendario

Netflix pone fecha de estreno a la nueva temporada de 'Monster' tras Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gain: así es el caso de Lizzie Borden

La cuarta entrega de la antología llegará el 17 de septiembre y abordará uno de los asesinatos más célebres de la crónica negra estadounidense.

'Monster: The Lizzie Borden Story'

'Monster: The Lizzie Borden Story' / Netflix

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Carlos Merenciano

Madrid

Netflix ya prepara el regreso de una de sus franquicias más potentes. 'Monster: The Lizzie Borden Story' se estrenará el próximo 17 de septiembre y pondrá el foco en una figura clave de la historia criminal de Estados Unidos. La nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan estará protagonizada por Ella Beatty.

Tras los casos de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, la saga cambia de perspectiva y sitúa por primera vez a una mujer en el centro del relato. La serie viajará hasta Fall River, Massachusetts, donde en 1892 fueron asesinados a hachazos Andrew Borden y su esposa Abby. La principal sospechosa fue Lizzie, hija de Andrew, aunque terminó absuelta por un jurado.

Una historia marcada por el misterio

Más de 130 años después, el caso sigue sin una respuesta definitiva y continúa alimentando teorías, libros, películas y documentales. Netflix abordará esa leyenda desde una mirada psicológica, presentando a Lizzie como una joven atrapada en una familia acomodada de New England, sometida a un entorno de control, humillación y represión.

La ficción también dará peso a Bridget Sullivan, la criada de los Borden, con quien Lizzie encontrará una vía de escape marcada por el deseo, la rabia y la fantasía de venganza. Ella Beatty ha explicado que la serie explora “la rabia femenina y la represión”, dos temas que considera muy presentes todavía hoy.

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El reparto incluye además a Rebecca Hall como Abby Borden, Charlie Hunnam como Andrew Borden, Vicky Krieps como Bridget Sullivan, Billie Lourd como Emma Borden y Jessica Barden como la actriz Nance O'Neil. Con esta nueva entrega, Netflix busca ampliar el fenómeno de 'Monstruo', una franquicia que se consolidó en 2022 con 'Dahmer' y que desde entonces se ha convertido en una de sus marcas criminales más reconocibles.

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Fuente: El Periódico

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